Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Red
La Reina del Flow en flamenco
En vivo ‘A Otro Nivel’
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Matrimonio de Jhonny Rivera: Invitados, lugar de la ceremonia, luna de miel y más

Jhonny Rivera se casará con Jenny López el 22 de febrero y La Red averiguó todos los detalles de la ceremonia, dónde será, quiénes asistirán e incluso cómo será la decoración en la iglesia y en la fiesta.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Matrimonio de Jhonny Rivera: Invitados, lugar de la ceremonia, luna de miel y más

Jhonny Rivera se casará con Jenny López el 22 de febrero y La Red averiguó todos los detalles de la ceremonia, dónde será, quiénes asistirán e incluso cómo será la decoración en la iglesia y en la fiesta.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 21 de feb, 2026
Comparta en:
Thumbnail