Matrimonio de Jhonny Rivera: Invitados, lugar de la ceremonia, luna de miel y más

El amor vuelve a ser protagonista en la vida del cantante de música popular Jhonny Rivera, quien se casará este 22 de febrero con la artista Jenny López. La noticia ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes han acompañado de cerca cada paso de su relación.

La pareja hizo oficial su romance el 6 de agosto de 2023 en La Red. Desde entonces, su historia ha estado en el centro de la conversación, especialmente por la diferencia de edad de 30 años entre ambos, ya que Jhonny tiene 52 y Jenny 22, sin embargo, más allá de los comentarios, han demostrado que su relación está basada en el cariño, el respeto y metas en común.



El momento que marcó un antes y un después fue la propuesta de matrimonio en el Movistar Arena de Bogotá. Ante 14.000 personas, el cantante se arrodilló y le pidió a Jenny que fuera su esposa, convirtiendo un concierto en uno de los episodios más románticos de su carrera.



Dónde es el matrimonio de Jhonny Rivera

En un inicio, la idea era realizar una ceremonia muy íntima, rodeados únicamente de familiares cercanos. No obstante, tras la propuesta pública, muchos colegas y amigos del medio artístico manifestaron su deseo de acompañarlos. Así, lo que sería una reunión pequeña terminó convirtiéndose en una celebración con aproximadamente 350 invitados.

La boda religiosa se celebrará en la capilla de Arabia, Risaralda, el pueblo natal de Jhonny, donde también se han comprometido otros de sus familiares. Para el artista, regresar a sus raíces en un momento tan importante tiene un significado especial. La madre del cantante será quien lo entregue en el altar, mientras que el padre de Jenny hará lo propio con la novia, en un gesto cargado de simbolismo familiar.



Luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López

La capilla estará adornada con abundantes arreglos florales y un elegante tapete que dará un aire solemne y romántico a la ceremonia. En cuanto a la fiesta, que se realizará en otro punto del mismo pueblo, la decoración será sutil y natural, con predominio del color verde y flores, evitando excesos y apostándole a un ambiente fresco y acogedor.

La celebración contará con música en vivo de los propios novios, Andy, la orquesta Las Estrellas y el DJ Alex Sensation. Posteriormente, la pareja disfrutará de su luna de miel, la cual parece que será en Europa, pues se irán de gira.





