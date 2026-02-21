Omar Murillo da su versión de su separación y responde a rumores, ¿es homosexual?

Tras varios rumores y especulaciones en redes sociales, el actor y comediante Omar Murillo decidió hablar sin filtros sobre su presente sentimental, su vida personal y los nuevos proyectos que lo tienen enfocado en esta nueva etapa; es la primera vez que se refiere directamente a su separación de Koral Costa.



Divorcio de Omar Murillo y Koral Costa

Con la franqueza que lo caracteriza, Omar confirmó que su relación con la influenciadora atraviesa un cambio importante. Después de 18 años juntos, la decisión de tomar caminos separados fue mutua. Según explicó, no se trata de infidelidades ni de los rumores que muchos han querido instalar: “La decisión es mutua”, reiteró, asegurando que ambos acordaron darse un espacio para concentrarse en sus sueños y objetivos personales.

Ante la pregunta de si el amor se acabó, el actor fue honesto, confesó que el sentimiento sigue vivo y que el proceso no ha sido fácil. Incluso reveló que no ha dejado de comunicarse con Koral. Sin embargo, entiende que hay momentos en la vida en los que, aunque exista amor, es necesario tomar distancia.



Omar Murillo responde si es homosexual

Sobre los comentarios en torno a su orientación sexual, Murillo fue contundente, afirmó que no le preocupa que lo tilden de gay y cuestionó los prejuicios que aún persisten. “Yo sé lo que soy”, expresó, dejando claro que no vive pendiente de la opinión ajena y que se siente tranquilo con su identidad.



En medio de este panorama, Omar anunció que a mediados de marzo abrirá su cuenta en una plataforma para adultos. Allí promete una propuesta distinta, con una narrativa que mezcle lo teatral y lo erótico, además de colaboraciones y contenido que, según él, romperá esquemas.

Más allá de los cambios sentimentales, Koral continúa siendo parte fundamental de su vida empresarial. Ambos mantienen proyectos en común y una relación de respeto, amistad y sociedad. Mientras tanto, Omar sigue sonriendo, convencido de que la vida siempre debe vivirse con felicidad.

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.

