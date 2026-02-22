Actriz de ‘La Reina del Flow’ dio por muerta a su madre durante 30 años

El programa La Red entrevista a Juana Arboleda, actriz reconocida por su participación en 'La Reina del Flow'. Durante la conversación relata un episodio central de su vida familiar que se remonta a su infancia y que marca su historia personal.

Por esta razón Juana Arboleda estuvo alejada de su madre

La actriz tenía cinco años cuando deja de ver a su madre. En ese momento, la familia enfrenta una situación compleja relacionada con problemas de salud mental y consumo de sustancias. Su madre permanece internada en una institución médica debido a su estado de salud. En medio de ese proceso, se escapa del lugar sin dejar información sobre su paradero, a partir de entonces no existe contacto ni noticias sobre ella. Con el paso del tiempo, Juana crece creyendo que su madre ha muerto, ya que no recibe datos que indiquen lo contrario.



Treinta años después ocurre un hecho inesperado. En una clínica de rehabilitación, un familiar coincide con una mujer que resulta ser la madre de la actriz. Es ella quien reconoce a esta persona, quien es un primo de la familia del padre de Juana. Ese reconocimiento permite establecer la identidad y confirmar que sigue con vida.

El padre de Juana recibe la información y decide comunicársela de inmediato. La llama y le pide que se siente antes de hablar, lo que genera preocupación en la actriz. Entonces él le informa que su madre ha aparecido. Juana solo pregunta, "¿está viva? y, tras recibir la confirmación, se prepara para el reencuentro. Posteriormente viajan para verla.





En el momento del encuentro, Juana observa un gran parecido físico entre ambas. Sin embargo, su madre no la reconoce de inmediato como su hija. Sí identifica plenamente al padre de Juana, lo que provoca una reacción emocional en los presentes. La familia llora al confirmar el vínculo y la historia compartida.

A partir de ese reencuentro, Juana inicia un proceso terapéutico para comprender el abandono que experimenta en la infancia. En terapia revisa los hechos, las circunstancias de la enfermedad de su madre y las consecuencias de la adicción. Este proceso le permite reconstruir la historia desde otra perspectiva y entender las decisiones tomadas en ese momento.

Actualmente afirma que avanza en un camino de aceptación y perdón. Señala que comprende que su madre se aleja en medio de su enfermedad y que lo hace con la intención de evitarle sufrimiento. La experiencia transforma la relación entre ambas y redefine el significado de la ausencia que marca su niñez.

