Retiran demanda en contra de Karol G por plagio en su álbum 'Mañana será bonito'

La demanda presentada contra Karol G por presunto plagio relacionado con la canción “Gatubela” es retirada en Estados Unidos. Los productores Ocean Vibes, nombre artístico de Jack Hernández, y Alfr3d Beats, identificado como Dick Alfredo Caballero Rodríguez, desistieron del proceso judicial.

Por qué demandaron a Karol G por su canción 'Gatubela'

En febrero de 2023, Karol G lanzó el álbum “Mañana Será Bonito”. Dos años después, uno de los temas incluidos en esa producción, “Gatubela”, se conviertió en el centro de atención tras una acusación de plagio. Ocean Vibes y Alfr3d Beats presentaron una demanda ante una corte estadounidense en la que señalaron que la cantante y sus coautores copiaron elementos de una obra previa titulada “Punto G”, de su autoría.



El caso avanzó en el ámbito judicial hasta que, en febrero de 2026, se produjo un giro. Una agencia de noticias con sede en Miami informó que el proceso quedó cerrado luego de que los demandantes presentaron documentos en los que manifestaron su decisión voluntaria de desistir de la acción legal. En esos escritos señalaron que, tras revisar las pruebas disponibles, concluyeron que el productor DJ Maff, colaborador de Karol G, creó y grabó el ritmo de “Gatubela” dos semanas antes de que “Punto G” fuera publicada.

En el documento de desistimiento, los productores ofrecieron disculpas públicas a Karol G y a DJ Maff por las afirmaciones realizadas y por las acusaciones difundidas. También expresaron que retiran la demanda a partir de la evidencia revisada y extienden sus buenos deseos a los involucrados en el proceso judicial.

Además, se informó que las disculpas serán publicadas próximamente en las cuentas oficiales de YouTube, Instagram y Facebook de los productores, en versiones en inglés y en español. Con esta decisión, el caso quedó formalmente cerrado ante la corte correspondiente en Estados Unidos.

La resolución del proceso genera atención debido a la forma en que concluyó. En este caso, los demandantes no solo desistieron de la acción judicial, sino que también anunciaron disculpas públicas dirigidas a la artista y a su equipo, lo cual no es normal en estos casos judiciales, en donde, estos procesos pueden durar hasta años.

Por su parte, Karol G mantuvo desde el inicio que no existió ninguna irregularidad en la creación de “Gatubela”. Su equipo legal manifestó siempre disposición para presentar pruebas que respalden la autoría del tema y sostuvo esa postura durante el desarrollo del proceso. Con el desistimiento formal y el anuncio de disculpas, la artista queda desligada de la acusación presentada en su contra.

