La demanda a Karol G sostenía que la canción 'Gatubela' tenía copia de elementos de otra composición; sin embargo, Ocean Vibes y Alfr3d Beats pidieron disculpas y ella quedó librada.

Retiran demanda en contra de Karol G por plagio en su álbum 'Mañana será bonito'

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 22 de feb, 2026
