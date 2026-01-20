Cuánto duraron Karol G y Feid: habrían terminado amistosamente hace varios meses

El medio de comunicación de Estados Unidos indicó que les confirmaron que Carolina Giraldo (más conocida como Karol G) y Salomón Villada Hoyos (el popular Feid) decidieron terminar su noviazgo, luego de tres años juntos.

Los rumores de que los antioqueños ya no estaban juntos comenzaron desde hace varios meses, pues ya no se dejaban ver juntos. Cuando la intérprete de ‘Tusa’ se cortó el cabello ella misma, muchos pensaron que estaba “cerrando ciclos”.

Asimismo, cuando lanzó ‘Única’, una canción de amor y despecho, se dijo que había algunos mensajes que podrían estar relacionados con una posible ruptura. Sin embargo, tanto Karol G como Feid mantuvieron el silencio y no confirmaron ni negaron su separación.

Qué pasó entre Karol G y Feid

TMZ aseguró que fuentes cercanas a los artistas de reguetón confirmaron que la pareja decidió terminar su noviazgo desde hace algunos meses, pero de una manera amistosa. Incluso, señaló el medio, los antioqueños siguen manteniendo una relación cordial y respetuosa.





Los artistas empezaron a acercarse cuando hicieron en colaboración el tema ‘Friki’, en 2021. Para ese entonces, Karol G estaba atravesando el fin de su mediática relación con Anuel AA.

No obstante, posteriormente se dejó llevar por los encantos de Feid. Ella contó en su documental ‘Karol G: mañana fue muy bonito’ que empezaron a “tocarse los piecitos” mientras estaban jugando videojuegos con más amigos y ahí empezaron a coquetearse. Posteriormente se enamoraron.

La paisa describía su noviazgo con Feid como una relación sana, divertida y bonita. Incluso, señaló que nunca se había visualizado con alguien de la forma que lo hizo con el también compositor y, por lo mismo, la pareja era una de las favoritas del público. Pese a la noticia, los cantantes conservan las fotos que publicaron juntos en sus cuentas de Instagram.