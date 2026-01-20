Publicidad

Cambios en concierto de Yeison Jiménez en El Campín
Cuánto duraron Karol G y Feid y cómo habría terminado su relación amorosa

Detalles sobre cuánto duraron Karol G y Feid, reconocidos cantantes de reguetón de Colombia, que habrían terminado, según importante medio de comunicación.

Cuánto duraron Karol G y Feid: habrían terminado amistosamente hace varios meses

Luego de varios rumores sobre que los cantantes antioqueños habrían terminado su noviazgo, TMZ aseguró que obtuvo información de fuentes cercanas a los artistas.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 20 de ene, 2026
Cuánto duraron Karol G y Feid y cómo habría terminado su relación amorosa