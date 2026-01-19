Publicidad

Qué actor de 'La Reina del Flow 3' se presentó a 'Yo Me Llamo' y no pasó

Detalles sobre el actor de 'La Reina del Flow 3' que audicionó en 'Yo Me Llamo', programa de Caracol Televisión, pero no pasó; y de su papel en la producción de Caracol.

Actor de ‘La Reina del Flow 3’ audicionó en ‘Yo Me Llamo’ y se llevó un gran recuerdo

El mismo artista recordó, en una entrevista pasada, que quiso participar en la primera temporada del programa de Caracol, representando a Eddy Herrera, pero no logró convencer a los jurados.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 19 de ene, 2026
Actor de ‘La Reina del Flow 3’ audicionó en ‘Yo Me Llamo’