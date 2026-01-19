Actor de ‘La Reina del Flow 3’ audicionó en ‘Yo Me Llamo’ y se llevó un gran recuerdo

Se trata de Mauricio Cújar, actor que en ‘La Reina del Flow 3’ le da vida a Fredy Giraldo (el papá de Sky y de Soraya), y que en la primera temporada de ‘Yo Me Llamó’ adicionó para ser el doble del intérprete de ‘Pégame tu vicio’, relató en un diálogo pasado con ‘Bravíssimo’.

El artista —nacido en Bogotá, pero criado en Barranquilla— se presentó en las convocatorias que hicieron en ‘La Arenosa’. Allí logró pasara los primeros tres filtros, pero no le alcanzó para quedar entre los seleccionados para viajar a Bogotá.

Cújar contó que no convenció a dos de los jurados, pero sí a Amparo Grisales. No obstante, como la mayoría se opuso, no pudo pasar. Eso sí, salió feliz porque pudo dedicarle parte una canción a la ‘Diva de Colombia’, y ella quedó encantada. "Ya con eso me voy bacano", pensó el artista en ese momento, recordó en la conversación.

El actor, además, aseguró que después de esa experiencia en ‘Yo Me Llamo’ se le abrieron las puertas en el mundo de la actuación y hasta logró sacarle provecho a su potente voz, como locutor comercial.





“Si no hubiera sido por ese no… acuérdate de lo que dicen: no le tengas miedo al no, que más adelante hay un sí, con puertas más grandes. […] La actuación llegó después. Se me abrió esa puerta de la actuación, yo digo, gracias a ese no”, declaró.

Quién es Mauricio Cújar en ‘La Reina del Flow 3’, de Caracol Televisión

Cújar interpreta a Fredy Giraldo, uno de los nuevos personajes de la tercera temporada de la exitosa producción, que es un hombre de origen campesino y con una capacidad natural para los números. No obstante, siempre caminó peligrosamente cerca de la ilegalidad, rodeado de amistades tan leales como dudosas.

La precariedad fue su compañera constante, y cuando sus hijas, Sky y Soraya, le hablaron de estudiar en la universidad, Fredy sintió que el esfuerzo de toda una vida no alcanzaba. Convencido de que el fin justificaba los medios, tomó una mala decisión que lo llevó directo a prisión.

Desde la cárcel, mientras enfrenta a Mike y a otros internos que amenazan su integridad, Fredy intenta reconstruirse. Les pide perdón a los suyos y sueña con una segunda oportunidad para empezar de cero.

