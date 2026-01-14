Publicidad

Actriz de 'La Reina del Flow 3' es sobrina de una exparticipante de 'Yo Me Llamo 2018'

La actriz Allison Joan, quien también estuvo en 'Pedro, el escamoso' y 'Arelys Henao, canto para no llorar', interpreta a Sky en esta tercera temporada de la historia.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 29 de ene, 2026
