Actriz de 'La Reina del Flow 3' es sobrina de una exparticipante de 'Yo Me Llamo 2018'

Los fanáticos de 'La Reina del Flow' están emocionados desde que el pasado 13 de enero se estrenó el primer capítulo de la tercera temporada, entrega que está cargada de una historia envolvente y nuevos personajes que le darán un nuevo aire al argumento. Uno de los nuevos papeles, de hecho, es el de Sky, interpretado por la joven actriz Allison Joan.

Quién es la tía de Alison Joan, Sky en 'La Reina del Flow 3'

Se trata de Jei Santander, una destacada cantante y compositora colombiana con quien Alisson ha creado contenido para las plataformas digitales. Hace un par de años eran activas en su canal de YouTube Hermanati, en el que acumularon más de 600 suscriptores y mostraron cómo es su relación.



Sin embargo, uno de los detalles que más llaman la atención de su vida personal es que participó en 2018 en 'Yo Me Llamo', el programa de imitación que fue presentado por Melina Ramírez y Ernesto Calzadilla, y que contó con la participación de Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno como jurados.



La joven fue la doble de la cantante mexicana Thalía, logrando pasar la primera etapa del concurso, pues obtuvo tres estrellas verdes y consiguió un cupo para ir directo a la Escuela de Imitación en la que pulió sus habilidades artísticas.

"Imitando a la hermosa Thalía con mucho amor y respeto🎙️. Gracias a todos por sus hermosos mensajes, realmente me dan un ánimo enorme; sencillamente los amo♥️", escribió en sus redes sociales cuando se confirmó su participación en el exitoso formato.

Pese a que en esta temporada el ganador fue Yo Me Llamo Robinson Silva, la joven se convirtió en un referente para que más mujeres se animaran a hacer la audición y apostar por un personaje tan arriesgado como lo es la actriz e intérprete de canciones como 'Marimar', 'Desde anoche', 'No me enseñaste', 'Estoy enamorado', entre otros éxitos de la industria musical.

