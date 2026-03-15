Conan O’Brien abrió los Oscar 2026 con broma sobre la polémica de Timothée Chalamet

El comediante y presentador Conan O'Brien abrió la ceremonia de los Academy Awards con una rutina inicial en la que hizo referencia a la controversia reciente que rodeaba al actor Timothée Chalamet. Tras el discurso de apertura de la gala, el conductor utilizó parte de su monólogo para mencionar el debate generado por comentarios del intérprete sobre la ópera y el ballet, tema que había provocado reacciones en distintos sectores culturales durante las semanas previas a la premiación.

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Este fue el comentario que recibió Timthée Chalamet en los Oscar 2026

Durante el inicio del evento, O'Brien aludió a las medidas de seguridad del teatro y vinculó ese contexto con el descontento que surgió en comunidades artísticas relacionadas con estas disciplinas. La referencia funcionó como uno de los primeros momentos de humor de la noche y generó risas entre los asistentes al auditorio. Inmediatamente después del comentario, la transmisión televisiva mostró la reacción de Chalamet desde su asiento en el recinto.



Las cámaras enfocaron al actor, quien apareció con una expresión relajada y una sonrisa mientras escuchaba el desarrollo del monólogo. La escena se convirtió en uno de los primeros instantes comentados de la transmisión en redes sociales y entre los asistentes presentes en la ceremonia. La interacción marcó el tono del inicio del evento, que tradicionalmente comienza con un segmento de humor a cargo del anfitrión.





El monólogo de apertura también incluyó referencias a la industria cinematográfica, menciones a figuras del entretenimiento y comentarios sobre temas políticos y acontecimientos de la actualidad internacional. A lo largo de su intervención, el presentador combinó observaciones sobre el funcionamiento de Hollywood con alusiones a debates culturales recientes. Ese estilo formó parte del formato habitual de los discursos inaugurales del programa.

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En entrevistas previas a la ceremonia, O'Brien había señalado que prefería mantener un enfoque centrado en el entretenimiento durante su participación como anfitrión del evento. Sin embargo, el contexto de la controversia que rodeaba a Chalamet se integró en el guion del monólogo inicial, lo que permitió al presentador mencionar el tema frente a la audiencia reunida en el teatro.

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La polémica vinculada con Timothée Chalamet surgió semanas antes de la entrega de los premios, cuando declaraciones suyas sobre una supuesta decadencia del ballet y de la ópera provocaron reacciones en redes sociales y en sectores relacionados con esas artes escénicas. Diversas voces del ámbito cultural manifestaron desacuerdo con sus apreciaciones y el tema se convirtió en una discusión que trascendió el ámbito cinematográfico.

En medio de ese escenario, algunos observadores también plantearon preguntas sobre si la controversia podía influir en la temporada de premios. Chalamet figura en la nomincación de Mejor actor y el público cuestionan si llegaría o no a ganar el galardon.

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