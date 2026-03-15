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Conan O’Brien abrió los Oscar 2026 con broma sobre la polémica de Timothée Chalamet - CaracolTV

El presentador de la gala utilizó su monólogo inicial para referirse a la controversia generada por comentarios de Timothée Chalamet sobre el ballet y la ópera, uno de los temas recientes alrededor del actor.

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Conan O’Brien abrió los Oscar 2026 con broma sobre la polémica de Timothée Chalamet

El presentador de la gala utilizó su monólogo inicial para referirse a la controversia generada por comentarios de Timothée Chalamet sobre el ballet y la ópera, uno de los temas recientes alrededor del actor.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 15 de mar, 2026
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