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Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, asistió a retiro espiritual - CaracolTV

La esposa de 'El Aventurero' habría asistido al encuentro espiritual luego de celebrar el primer cumpleaños de su hija Thaliana sin la presencia del cantante de música popular.

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Viuda de Yeison Jiménez reapareció en público; esta vez en retiro espiritual

La esposa de 'El Aventurero' habría asistido al encuentro espiritual luego de celebrar el primer cumpleaños de su hija Thaliana sin la presencia del cantante de música popular.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 14 de mar, 2026
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Viuda de Yeison Jiménez fue vista en un retiro espiritual junto a Diva Jessurum.