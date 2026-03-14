Viuda de Yeison Jiménez reapareció en público; esta vez en retiro espiritual

Se conocieron nuevas imágenes de Sonia Restrepo, viuda del cantante de música popular Yeison Jiménez, quien murió el pasado 10 de enero en un accidente aéreo ocurrido en Boyacá. El artista viajaba en una avioneta junto a integrantes de su equipo de trabajo cuando ocurrió el hecho.

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El fallecimiento del cantante se produjo en un momento de alta actividad profesional. Durante los meses previos había desarrollado presentaciones y proyectos musicales que ampliaron su presencia en distintos escenarios del país.

Desde que se confirmó la muerte del artista, Sonia Restrepo ha mantenido un perfil público limitado. Hasta ahora no ha concedido entrevistas ni ha realizado pronunciamientos abiertos sobre el tema en sus redes sociales. Sin embargo, sí ha asistido a algunos actos públicos relacionados con homenajes y espacios conmemorativos dedicados a la memoria de su esposo.

Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, fue vista en retiro espiritual

Recientemente circularon en redes sociales fotografías que muestran a Restrepo participando en una actividad espiritual realizada en Bogotá. Las imágenes corresponden a un retiro de Emaús, un encuentro religioso que convoca a personas interesadas en procesos de reflexión espiritual y acompañamiento comunitario.





En las fotografías difundidas se observa a Sonia Restrepo vestida con una camisa blanca y acompañada por otras mujeres que también participan en el mismo retiro.

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El retiro al que asistió Restrepo también contó con la presencia de la creadora de contenido digital Luisa Fernanda W, quien también mantiene una relación con el cantante de música popular Pipe Bueno.

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Otra de las personas que estuvo presente en el encuentro fue la presentadora de televisión Diva Jessurum, quien es amiga de la familia y ha acompañado distintos momentos relacionados con el recuerdo del cantante. Jessurum es reconocida por su trabajo en programas como 'Se Dice De Mí' y 'Expediente Final'.

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También se conoció que Pipe Bueno asistió a la versión del retiro dirigida a hombres. Según versiones difundidas en redes, esa habría sido la razón por la que el cantante no estuvo presente en la boda del también intérprete de música popular Jhonny Rivera con Jenny López, ceremonia que se realizó en Arabia, corregimiento del municipio de Pereira.

Tras difundirse las fotografías de Sonia Restrepo en el retiro espiritual, varios seguidores reaccionaron en redes sociales. En diferentes publicaciones se registraron mensajes dirigidos a la viuda del cantante, en los que usuarios expresaron acompañamiento durante el proceso de duelo.