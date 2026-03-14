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Cuánto costó la fiesta de 15 años de Isabella Valdiri, hija de Andrea Valdiri, en La Serrezuela - CaracolTV

La Serrezuela, en Cartagena, fue el lugar elegido para la fiesta de 15 años de Isabella Valdiri, hija de Andrea Valdiri. MR. Black y Rafa Pérez fueron los cantantes invitados.

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Cuánto habría costado la fiesta de 15 años de la hija de Andrea Valdiri: hasta dieron esmeraldas

Pese a que no se sabe la cifra exacta de la lujosa fiesta que tuvo lugar en Cartagena de Indias, muchos fanáticos de la influenciadora ya empiezan a especular sobre el monto total de la celebración.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 14 de mar, 2026
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Esto se especula sobre el costo de la fiesta de 15 años de Isabella Valdiri, hija de Andrea Valdiri.