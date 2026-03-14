Cuánto habría costado la fiesta de 15 años de la hija de Andrea Valdiri: hasta dieron esmeraldas

La creadora de contenido Andrea Valdiri celebró el pasado 13 de marzo la fiesta de 15 años de su hija Isabella Valdiri en el complejo La Serrezuela, ubicado en Cartagena. El evento fue compartido en redes sociales a través de videos y fotografías publicados por la familia y algunos invitados.

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La celebración incluyó una invitación que consistía en una caja con un portarretrato, entregada previamente a los asistentes. El diseño de la fiesta siguió una temática inspirada en una estética monárquica. La ambientación incluyó tonos pasteles y elementos decorativos asociados con representaciones de la Edad Media.

El evento reunió a familiares, amigos y personas cercanas a la familia. En los registros difundidos en redes se observan presentaciones artísticas, momentos de baile y la participación de Isabella Valdiri junto con su familia en diferentes momentos de la celebración.



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Cuánto costó la fiesta de 15 años de Isabella, hija de Andrea Valdiri

Aunque no se ha confirmado públicamente el valor total de la celebración, en redes sociales usuarios han comenzado a estimar el posible costo del evento a partir de algunos elementos conocidos de la organización.

#tendencias | La influenciadora barranquillera Andrea Valdiri organizó la celebración de los quince años de su hija Isabela en La Serrezuela de Cartagena, un escenario reconocido por su exclusividad.https://t.co/bT5h8zolSd pic.twitter.com/Rx6ufGWQ1C — La Lengua Caribe (@lalenguacaribe1) March 14, 2026

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Entre los cálculos que circulan en plataformas digitales se menciona el alquiler de La Serrezuela como uno de los principales gastos. Según estas estimaciones, el uso del lugar para un evento privado podría superar los 60 millones de pesos.

Hay polémica por la supuesta cifra de $2.500 millones en la fiesta de Isabella, hija de Andrea Valdiri: estos son los lujos que le han dado a la menor https://t.co/66rhPN1kxu — Infobae Colombia (@infobaecolombia) March 12, 2026

A esto se suman otros aspectos relacionados con la logística del evento. En un video publicado en su canal de YouTube, Andrea Valdiri explicó que tenía previsto entregar un obsequio a las invitadas. De acuerdo con lo mencionado en ese contenido, la intención era dar una esmeralda a cada una de ellas.

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También se indicó que entre los regalos contemplados para los asistentes se encontraban dispositivos electrónicos, incluidos teléfonos iPhone y audífonos AirPods.

Otros gastos asociados al evento incluyen la decoración del lugar, las presentaciones artísticas como la de Mr. Black y Rafa Pérez, el servicio de bebidas, la comida ofrecida durante la celebración y la cantidad de invitados presentes. A esto se suman los cambios de vestuario realizados durante la noche por Isabella Valdiri y algunos miembros de su familia.

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Durante el evento también se registró la entrega de un obsequio adicional para Isabella. Frente a los asistentes, la bailarina le entregó un vehículo como regalo. Este se sumó a un reloj de la marca Cartier que la joven había recibido previamente el día de su cumpleaños.