Cuándo es la fiesta de 15 años de la hija de Andrea Valdiri: mira acá la lujosa tarjeta

El pasado 3 de marzo Isabella Valdiri, hija de Andrea Valdiri, cumplió 15 años y, aunque estuvo en Cartagena de Indias celebrando de manera privada su vuelta al sol, aún faltan la fiesta oficial en la que se reunirá con sus amigos y conocidos. Aunque no se saben muchos detalles hasta el momento sobre la organización del evento, este ya se posiciona como uno de los más importantes del año.

Cuándo será la fiesta de 15 años de Isabella, hija de Andrea Valdiri

La creadora de contenido digital Cami Múnera apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram para mostrar la tarjeta de invitación que le hizo llegar la familia Valdiri. Según se pudo leer en el documento, la fiesta se realizará el viernes 13 de marzo en La Serrezuela, Cartagena, y quienes deseen asistir deben participar en la lluvia de sobres y acatar el código de vestimenta, que en esta oportunidad consta de un vestido largo en colores pasteles o un smoking sin acudir a tonos como el beige, el azul claro o los brillos. Esto dio pie para que especularan sobre el vestido de la menor y su familia.



Lo que más llamó la atención de los usuarios de Internet fue la invitación, pues no se trató de un sobre convencional, sino una caja en colores rosado claro y blanco que contenía un portaretrato con la foto del prestigioso centro comercial.





De hecho, la misma Validiri mostró en su perfil de Instagram cómo reaccionó al conocer el diseño de la invitación. La bailarina se mostró sorprendida con la tecnología y hasta comparó el modelo con un ascensor.

"La idea es que la caja tenga una segunda vida, una segunda oportunidad para guardar cualquier cosa que quieran guardar ahí. Pueden guardar las joyas, algo que sea importante para ellos", comentó la diseñadora.

Sus seguidores se han tomado las últimas publicaciones para desearle larga vida a la joven: "Amo la nobleza de Isa😍👏👏 y el corazón de esa mamita hermosa 👏👏", "Esa niña se ve que es súper noble. Ojalá al crecer, no cambie. Se ve que tiene un corazón hermoso", "Qué niña tan hermosa, 🥹 se nota la crianza hecha con tanto amor.🥺🥺 Qué mamá tan linda eres", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.