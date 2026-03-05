Publicidad

Cuándo es la fiesta de 15 años de la hija de Andrea Valdiri, Isabella Valdiri: invitación- CaracolTV

Andrea Valdiri mostró la tarjeta que les hizo llegar a los invitados a la fiesta de cumpleaños número 15 de su hija Isabella Valdiri. Hasta el momento se conoce que la fiesta tendrá lugar en La Serrezuela.

Cuándo es la fiesta de 15 años de la hija de Andrea Valdiri: mira acá la lujosa tarjeta

Influenciadores aparecieron en redes sociales para mostrar la innovadora tarjeta de invitación que les llegó para asistir a la celebración de cumpleaños. Esto se especula sobre el vestido de Isabella Valdiri.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 5 de mar, 2026
Se conocieron detalles sobre la fiesta de 15 años de Isabella Valdiri, hija de Andrea Valdiri.