Cuándo nacerá Mila, la hija de Sara Corrales, actriz de 'Vecinos': esta será su nacionalidad

Desde que se enteró de su embarazo, Sara Corrales ha compartido con su comunidad cómo va su proceso de gestación y los cuidados que ha tomado para proteger al bebé que viene en camino. Recientemente, la actriz apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de tres millones de seguidores, para revelar detalles sobre el nacimiento de Mila, fecha que está cada vez más cerca.

Cuándo y dónde nacerá Mila, la hija de Sara Corrales

La intérprete de Jessica en la serie colombiana 'Vecinos' confesó que la bebé está programada para llegar al mundo a mediados de mayo. Asimismo, decidió romper el silencio sobre dónde nacerá teniendo en cuenta su nacionalidad y también la de su pareja sentimental, Damián Paquini. Según informó, la bebé será una "ciudadana del mundo", a pesar de que nacerá en México, ya que tendrá las nacionalidades mexicana, colombiana, argentina e italiana.



Corrales también aprovechó el espacio para confesar que su mamá y su mejor amiga viajarán desde Colombia hasta 'El País Azteca' para acompañarla en los días posteriores al parto, gesto que describió como el mejor regalo que todos pueden tener en este momento ya que les permitirá unirse más como familia.





"Pero por supuesto que la señora Mercedes Castillo va a estar aquí en ese momento tan especial, creo que es el mejor regalo que me puedo hacer a mí, el que mi mamá me acompañe en un momento tan importante, es el mejor también que le puedo hacer a ella porque ella soñó toda la vida con su nieta y con este momento tan especial, y también es el mejor regalo que le puedo dar a Mila de que pueda disfrutar de su abuela y de ese amor tan bonito que viene de parte de los abuelitos", explicó.

Finalmente, aseguró que los padres de su esposo murieron hace años y que, a pesar de que le hubiese encantado conocerlos y haber compartido esta experiencia con ellos, no podrán estar presentes para darle la bienvenida a la nueva integrante de la familia.

Corrales ha sido muy enfática en lo importante que ha sido el ejercicio para llevar el embarazo de la mejor forma posible y también para mantener la figura que la ha caracterizado durante años.