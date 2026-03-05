Publicidad

Cuándo nacerá Mila, la hija de Sara Corrales, actriz de 'Vecinos': esta será su nacionalidad

La colombiana de 40 años apareció en redes sociales para confesar lo que ha planeado junto a Damián Pasquini sobre el nacimiento de su bebé. La pareja recientemente informó que la pequeña se llamará Mila.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 5 de mar, 2026
Para cuándo está programado el nacimiento de Mila, la hija de Sara Corrales.