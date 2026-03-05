Jhonny Rivera dio casas a dos familias necesitadas antes de su luna de miel con Jenny López

El intérprete de canciones como 'El intenso', 'Siga bebiendo', 'Te extraño'y 'El pegao' volvió a ser noticia en las plataformas digitales y esta vez no fue por su relación con Jenny López, sino por una obra de caridad en la que venía trabajando desde el 2025. Se trata de la construcción de dos casas en Pereira para unas familias que estaban alojadas cerca a un mural que construyeron en donde él y su hijo Andy Rivera son los protagonistas.

La iniciativa inició el 15 de octubre de 2025 y, a medida que avanzaban el tiempo, fue haciendo actualizaciones sobre la obra. Este 5 de marzo, el artista apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram para mostrar detalles sobre la entrega del inmueble, señalando que él no fue el único que se comprometió con la causa, sino que otras personas y figuras públicas como Camilo Cifuentes decidieron aportar su granito de arena.

Cómo quedaron las casas que Jhonny Rivera entregó en Pereira

Aunque por el momento no ha revelado videos en donde muestre cómo quedó el interior de las viviendas, sí contó un día antes de la inauguración que hicieron una especie de escenario en el exterior para que se pudieran reunir las familias. Asimismo, se pudo apreciar que entregó el inmueble pintado en colores blanco y con acabados, lo que generó todo tipo de reacciones entre los usuarios de Internet.

"Estas llaves abren mucho más que una casa, abren un espacio de esperanza, tranquilidad y futuro. Que este hogar sea refugio, alegría y el inicio de una nueva etapa llena de bendiciones", fueron las palabras de bienvenida que les dio el cantante a sus seguidores.

Asimismo, aprovechó el espacio para dar un pequeño show frente a los habitantes del sector, interpretando de esta forma 'El intenso', mientras las demás personas lo acompañaban con sus voces, aplaudían y hasta grababan el encuentro con sus dispositivos móviles.

Con esta tarea cumplida, Rivera emprendió su viaje a Europa con Jenny López para cumplir con algunos compromisos laborales y posteriormente dar inicio a su luna de miel.

