El 15 de octubre de 2025, Jhonny Rivera publicó un video en su cuenta de Instagram donde se comprometía a ayudar a Chavita y otra familia que residen cerca a un mural que le construyeron.

Jhonny Rivera dio casas a dos familias necesitadas antes de su luna de miel con Jenny López

El 15 de octubre de 2025, el cantante de música popular publicó un video en su cuenta de Instagram donde se comprometía a ayudar a Chavita y otra familia que residen cerca a un mural que le construyeron en Pereira.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 5 de mar, 2026
Jhonny Rivera entregó casas a dos familias de escasos recursos antes de viajar a Europa.