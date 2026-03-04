Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Reina del Flow
En vivo ‘A Otro Nivel’
'La Reina del Flow 3'
'Tormenta de Pasiones'
Programación de Caracol

Sebastian Ayala de ‘A Otro Nivel’ es el hijo mayor de Giovanny Ayala- CaracolTV

Sebastián Ayala ha vivido parte de su vida en Estados Unidos y ahora toma la decisión de volver a Colombia en búsqueda de la ampliación de su carrera como solista en el programa musical.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

A OTRO NIVEL banner DK

Hijo de Giovanny Ayala se presentó en ‘A Otro Nivel’ y su padre le dio una sorpresa

Sebastián Ayala ha vivido parte de su vida en Estados Unidos y ahora toma la decisión de volver a Colombia en búsqueda de la ampliación de su carrera como solista en el programa musical.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 4 de mar, 2026
Comparta en:
Sebastian Ayala hijo de Giovanny Ayala se presenta en A Otro Nivel.jpg