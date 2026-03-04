Hijo de Giovanny Ayala se presentó en ‘A Otro Nivel’ y su padre le dio una sorpresa

Sebastián Ayala, hijo mayor del cantante de música popular Giovanny Ayala, se presenta en el escenario de 'A Otro Nivel' con el propósito de consolidar su camino como solista en Colombia. Tras pasar varios años en Estados Unidos, donde desarrolla parte de su carrera musical, decide regresar al país para asumir nuevos retos profesionales dentro del formato televisivo.

Desde temprana edad, Sebastián comparte escenarios con su padre. Ambos interpretan canciones juntos y construyen un repertorio que los lleva a presentarse en diferentes ciudades de Colombia y en escenarios de Estados Unidos y Europa. Esta experiencia le permite adquirir recorrido internacional y ampliar su proyección artística fuera del país. En paralelo, mantiene el vínculo con su familia y continúa trabajando en producciones musicales propias.



Como integrante de la familia Ayala, asume la responsabilidad de representar el apellido en la industria. Su padre respalda su proceso profesional y acompaña su crecimiento artístico, con la intención de dar continuidad a una tradición musical. Sebastián avanza en su propuesta individual mientras mantiene la conexión con la trayectoria de su familia.



Este fue el regalo que le dio Giovanny Ayala a su hijo en 'A Otro Nivel'

Durante su audición en el programa, interpreta su tema ante los jurados Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco. Al finalizar su presentación, recibe una sorpresa preparada por su padre. Su esposa, su hija y su tío, quien también cumple el rol de mánager, ingresan al escenario en su representación frente al jurado.

El grupo familiar lleva un cartel enviado por Giovanny Ayala como muestra de respaldo. En la imagen aparece la abuela de Sebastián, quien falleció, y cuya presencia simbólica forma parte del mensaje de apoyo. El gesto se convierte en un momento significativo dentro del programa, ya que reúne a varias generaciones de la familia en torno al proceso artístico del participante.

En medio del encuentro, Gian Marco interactúa con la hija de Sebastián y le solicita que le envíe un mensaje de respaldo para que continúe desarrollando su carrera musical. La niña participa en el momento frente a las cámaras, mientras el resto de la familia permanece en el escenario.

Con esta presentación, Sebastián Ayala expone una etapa clave en su trayectoria. Su regreso a Colombia, la participación en el programa y el acompañamiento de su familia marcan un nuevo capítulo en su carrera como solista dentro del formato televisivo.

