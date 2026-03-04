Publicidad

'La Reina del Flow 3'
'Tormenta de Pasiones'
Quiénes pasaron en A Otro Nivel 2026 HOY 4 marzo: capítulo 11 - CaracolTV

Cada vez son pocos los cupos que quedan para ingresar a competencia, por lo que las exigencias de los jurados son más altas. Ellos deben estar 100% de la decisión al apretar o no la flecha verde.

Gian Marco pone a sufrir a los participantes al dejar su flecha verde al último segundo

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 4 de mar, 2026
