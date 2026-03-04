Gian Marco pone a sufrir a los participantes al dejar su flecha verde al último segundo

En esta nueva jornada del programa, la tensión aumenta a medida que avanzan las audiciones y los cupos se reducen. Los jurados analizan cada presentación antes de activar la flecha verde que permite a los concursantes ingresar a la siguiente fase.

El primero en pasar a competencia es Bipo. El artista cuenta con trayectoria en la industria musical y ha trabajado con Alkilados, además de recibir respaldo de Pipe Calderón. Desde el colegio escribe poemas y cuentos, práctica que integra en la composición de sus canciones. Tras su presentación, el jurado Felipe Peláez destaca su interpretación y le otorga su aprobación para continuar en el programa.



Luego se presenta Geral Perdomo, quien acumula 20 años de experiencia en la industria y es reconocida por ser la primera mujer mariachi de su ciudad, en el departamento del Huila. En su audición obtiene dos flechas verdes, una de Felipe Peláez y otra del jurado peruano. Ambos resaltan su desempeño vocal y le permiten avanzar a la siguiente etapa.

El turno es para Iván Pallares, nieto del compositor fallecido Guillermo Pallares. Desde el colegio inicia su camino en la música al ofrecer serenatas a compañeros y conocidos. Tras su interpretación, los jurados le señalan que posee una voz con potencia, elemento que valoran dentro de la competencia.





Más adelante sube al escenario Sofía Cabrera, quien se declara seguidora del formato y manifiesta que uno de sus objetivos es vivir la experiencia del ascensor del programa. Después de cantar, recibe comentarios relacionados con su rango vocal y con la necesidad de mantener control durante la interpretación.

Publicidad

Mira también: Hijo de Giovanny Ayala se presentó en ‘A Otro Nivel’ y su padre le dio una sorpresa

La competencia continúa con Eros, quien construye su carrera a partir de versiones musicales difundidas en redes sociales. Al finalizar su audición consigue dos flechas verdes de Felipe Peláez y del jurado peruano, quien activa su botón en los últimos segundos antes de concluir la presentación. Ambos coinciden en que su voz se ajusta al formato por sus características y posibilidades de adaptación a distintos estilos.

Publicidad

El cierre de la noche está a cargo de Yeixon Ramírez, originario de Venezuela y radicado en Colombia desde hace siete años. Actualmente integra la agrupación Los Intacobles, después de atravesar diferentes etapas laborales y personales en el país. Con su participación concluye una jornada marcada por decisiones tomadas en los últimos segundos y por la presión que implica asegurar un lugar en la competencia.

Mira también: Abuelo paterno de participante de ‘A Otro Nivel’ fue compositor de Rafael Orozco

No te pierdas 'A Otro Nivel' de lunes a viernes a las 8:00 p. m., después de Noticias Caracol. Puedes revivir los capítulos aquí.

