Marlon, expulsado del 'Desafío', habló tras perder su "única" oportunidad de ganar en Tobia

Marlon, quien quedó expulsado del reality de los colombianos en 2024 tuvo la posibilidad de volver a La Ciudad de las Cajas gracias a la tercera temporada del Reto 3X Rexona. Allí no solo compartió con Luisa, su expareja sentimental y Juan, el exnovio de la Súper Humana; sino que también logró avanzar en competencia hasta la gran final gracias a sus habilidades físicas y experiencia en los Boxes.

Qué dijo Marlon sobre su derrota en el Reto 3X de Rexona by Desafío

Luego de conocerse que quedó como subcampeón de esta tercera temporada y de que Kevin fue quien obtuvo el primer puesto y se quedó con los 30 millones de pesos que estaban en juego, Marlon apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 300 mil seguidores, para asumir el resultado y dar sus primeras declaraciones sobre lo que fue el encuentro deportivo.



"No les miento, no fue fácil aceptar esta derrota. Sentí que la pista me favorecía y simplemente salí enceguecido a hacerla... El dinero acá no importaba, lo que realmente importaba era toda la historia que me traía a esta final. ¿Hubo revancha? Claro que sí en muchos aspectos. Dios siempre ha sido bueno conmigo y el tiempo me dio la razón", escribió junto a cuatro fotografías que le tomaron en el Box Negro mientras competía en este último capítulo.





Posteriormente, indicó que se siente tranquilo por la forma en la que se dieron las cosas, pues ha aprendido a confiar en el proceso y en los planes de Dios, y también le extendió un mensaje lleno de gratitud a las personas que se han tomado el tiempo de acudir a sus redes sociales para expresarle su admiración por el trabajo realizado.

De acuerdo con lo expuesto en la citada red social, desde ya está preparándose para un hyrox. Se trata de una competencia fitness híbrido que tendrá lugar en la semana del 9 al 15 de marzo, por lo que quiere prepararse física y mentalmente para ocupar el primer lugar y seguir demostrando su compromiso con el deporte y el estilo de vida saludable.

