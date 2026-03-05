Publicidad

Qué dijo Marlon, expulsado del 'Desafío', tras perder el Reto Rexona este 2026 - CaracolTV

Marlon, expulsado del 'Desafío 2024' apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram para referirse a la gran final del Reto 3X de Rexona, en donde compitió contra Kevin, quien resultó campeón.

Marlon, expulsado del 'Desafío', habló tras perder su "única" oportunidad de ganar en Tobia

El deportista apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram para referirse a la gran final del Reto 3X de Rexona, en donde compitió contra Kevin, quien resultó campeón de esta tercera temporada.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 5 de mar, 2026
Qué dijo Marlon sobre su derrota en el Reto 3X de Rexona by Desafío en su tercera temporada.