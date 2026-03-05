Publicidad

Por qué Luisa Fernanda W y su hermana Angie Mejía estarían de pelea

Lueisa fernanda W confesó en alguna oportunidad que no exponía a su madre en redes sociales debido a que a ella no le gustaban. Ahora protagoniza una supuesta pelea con su hermana al ausentarse en el cumpleaños de su progenitora.

Por qué dicen que Luisa Fernanda W y su hermana están peleando desde el cumpleaños de su mamá

La influenciadora colombiana y pareja del cantante Pipe Bueno no se sigue en su cuenta de Instagram con su hermana. Esto se sabe sobre la supuesta pelea por la que están atravesando.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 5 de mar, 2026
Qué se sabe sobre la supuesta pelea entre Luisa Fernanda W, su mamá y su hermana.