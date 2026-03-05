Por qué dicen que Luisa Fernanda W y su hermana están peleando desde el cumpleaños de su mamá

La creadora de contenido digital se encuentra envuelta en una polémica en redes sociales luego de que se conocieran detalles sobre una supuesta pelea con su hermana Angie Mejía y su madre. Por el momento, la paisa no se ha referido al tema; de hecho, las últimas publicaciones que ha hecho son promocionando su línea de maquillaje Divva y también el lanzamiento musical de Pipe Bueno.

Por qué Luisa Fernanda W y su hermana supuestamente están de pelea

Los rumores empezaron luego de que Angie apareciera en su cuenta oficial de Instagram para publicar una galería de fotos en donde se observa cómo celebró el cumpleaños de su madre. En las imágenes se aprecia que la mujer recibió un Iphone 17 como regalo y fue invitada a cenar; sin embargo, algo que llamó la atención fue el hecho de que no se vio por ningún lado a la influenciadora.



"¡Feliz cumpleaños a la reina de la casa! Gracias por enseñarme a caminar por la vida con la frente en alto y el corazón lleno. Eres mi ejemplo a seguir y mi mejor amiga. Que este año esté lleno de salud, risas y de todos esos sueños que aún te faltan cumplir. ¡TE AMO, MI REINA! 🥳🥳🎁🎁💐💐🍷🍷🎉🎉🎊🎊👏👏", escribió Angie.



Aunque no se sabe a ciencia cierta si hubo una comunicación por interno entre la pareja de Pipe Bueno y su progenitora, muchos usuarios de Internet empezaron a hacer comentarios en las plataformas digitales. Angie, como autora de la publicación, encendió aún más la conversación al darle 'me gusta' a algunas críticas que le hacían a la figura pública por llevar una vida de lujos y no sacar espacio para compartir con algunos de sus seres queridos.

"¿Y Luisa?, ¿Brillando por su ausencia? Luisa siempre está metida en todo menos en los cumpleaños de su mamá", "¿Dónde anda? Primero la mamá", son algunos de los mensajes a los que la joven reaccionó.

Es necesario mencionar que en alguna ocasión, la colombiana les contó a sus seguidores a través de una dinámica de 'Preguntas y Respuestas' que no mostraba a su mamá en las plataformas digitales debido a que a ella no le gustaba, añadiendo que llevaba una vida tranquila y que ni siquiera tenía deseos de abrir redes sociales.