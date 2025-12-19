Publicidad

Travesura del hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno que se volvió viral - CaracolTV

Fruto de la relación de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno nacieron Domenic y Máximo. El hijo menor de la pareja recientemente fue noticia por intentar disfrazarse de Alegría de 'Intensamente'.

Hijo menor de Luisa Fernanda W hizo travesura y quedó como personaje de 'Intensamente'

La influenciadora mostró que Domenic intentó disfrazarse de Alegría, una de las emociones de Riley, mientras ella estaba distraída. Así quedó el maquillaje de la paisa.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 19 de dic, 2025
Qué travesura hijo el hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno y por qué se hizo viral.