Hijo menor de Luisa Fernanda W hizo travesura y quedó como personaje de 'Intensamente'

La creadora de contenido digital divirtió a sus fanáticos el pasado 19 de diciembre al aparecer en las historias de su cuenta oficial de Instagram para mostrar la travesura que cometió Domenic, el hijo menor que tiene junto al cantante de música popular Pipe Bueno. Según mostró, el pequeño habría tomado lo que parece ser su maquillaje para disfrazarse de un payaso.

"Yo empecé a ver cositas amarillas por todas partes, miren esto, las escenas del crimen, cuando de repente, Dios mío, llegué al lugar de los hechos. Domenic, ¿qué pasó?, ¿qué estás haciendo?", comentó la influenciadora mientras se dirigía al pequeño, que permanecía inmóvil, con la cara y las manos pintadas de amarillo.

Lejos de preocuparse, el niño explicó que quería quedar como Alegría, el legendario personaje de 'Intensamente', la película animada que muestra cómo conviven las emociones dentro del cerebro de Riley, una niña que está atravesando por plena adolescencia.





Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar al ver que la sombra había quedado arruinada al igual que la alfombra y las sábanas de la habitación:

"Ella relajada porque sabe que no le toca limpiar ese reguero ni tampoco va a limpiar al niño 😂😂", "Domenic es muy lindo, parce❤️❤️", "Me recordó a mi hija que un día se echó todo el protector solar 😑para disfrazarse de payaso 😂", "La diferencia de una mamá que sabe que no va recoger el reguero ni ver cómo le toca comprar el maquillaje", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

Recientemente, Luis Fernanda W se convirtió en noticia al anunciar que hace parte del elenco que dobló 'Zootopia 2', pues interpretó a la capitana Hoggbottom, un personaje para el que requirió preparación y disciplina. A pesar de que recibió múltiples críticas en las plataformas digitales, la empresaria se mostró segura del trabajo que desempeñó en la cinta que se convirtió en éxito en taquilla.

Es necesario mencionar que Shakira también brilló al trabajar colaborativamente con la película tras lanzar su canción 'Zoo', que hace alusión al argumento de esta segunda entrega y también a sus personajes.