Cómo se veía Mario Cimarro cuando actuó en 'La Usurpadora' junto a Gabriela Spanic

Sin lugar a dudas, uno de los galanes de la televisión latinoamericana más recordados es Mario Cimarro, famoso por su participación en producciones de la talla de 'Pasión de Gavilanes', 'Gata Salvaje', 'El cuerpo del deseo', 'Mar de amor', 'La mujer de mi vida', 'Sentimientos ajenos', entre otros proyectos.

En la actualidad, el famoso actor tiene 54 años y lleva una vida tranquila en compañía de su hija y su pareja sentimental Bronislava Gregušová, quien se lanzó a la fama luego de ser finalista del concurso nacional de belleza Miss Eslovaquia.



Cómo se veía Mario Cimarro en 'La Usurpadora

El actor tan solo tenía 27 años cuando hizo parte de la exitosa producción que hasta el sol de hoy (2025) sigue generando recordación entre los fanáticos. En 1998 fue contactado por el director y la producción para dar vida a Luciano Alcántara y actuar de la mano de Gabriela Spanic y Fernando Colunga, los protagonistas de la historia.

Alcántara es uno de los amantes de Paola Bracho, la antagonista de la historia que, decidida a cambiar su vida, obliga a una mujer idéntica a ella a intercambiarse y así poder disfrutar de los lujos y las excentricidades. Es el único personaje que estuvo presente cuando la malvada mujer conoció a Paulina y le insistió para hacer todo un montaje frente a los Bracho, lo que se convierte en un secreto muy conveniente para el hombre, que busca la manera de sacar provecho de esta situación.





Cimarro se ha caracterizado por mantener su estilo y figura a través de los años y, aunque en varias oportunidades dio vida a hombres masculinos y sensuales, en esta ocasión presta su piel a un personaje cuya característica principal es la sofisticación y su atractivo físico.

Mientras estuvo en el proyecto llevó el cabello largo y usó trajes; no obstante, en algún punto también optó por un pequeño cambio de look motivado por la producción en donde se recoge el cabello y deja al descubierto su rostro.

Hasta la actualidad, Cimarro sigue dando de qué hablar por el trabajo que desempeñó en esta telenovela de hace más de 25 años, generando todo tipo de reacciones en las plataformas digitales.