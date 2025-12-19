Publicidad

Novena día 4: oración a San José y la Virgen María con Alberto Linero - CaracolTV

En esta ocasión José Alfredo Vargas, Néstor Morales, Alberto Linero y más miembros de Blu Radio realizaron la consideración para todos los días, las oraciones y los gozos de la Novena de Navidad.

Novena día 4: oración para todos los días con Jorge Alfredo Vargas y reflexión de Linero

José Alfredo Vargas, Néstor Morales, Alberto Linero y más integrantes de la familia de Blu Radio están listos para el cuarto día de la Novena de Aguinaldos. Escúchala aquí.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 19 de dic, 2025
Novena de Aguinaldos día 4 con el elenco de Blu Radio en Caracol Televisión.