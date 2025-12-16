Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Día a Día
Final La Influencer
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'Desafío'
Programación de Caracol

Día 1 Novena de Navidad: oración para todos los días, gozos y más- CaracolTV

Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez, Carlos Calero, Iván Lalinde, Juan Diego Vanegas, Boyacoman y Alberto Linero leen el primer día de la novena con gozos incluidos.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Día 1 de la Novena de Aguinaldos con Carolina Cruz y más elenco de 'Día a Día'

Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez, Carlos Calero, Iván Lalinde, Juan Diego Vanegas, Boyacoman y Alberto Linero están listos para el primer día de la novena de Navidad.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 16 de dic, 2025
Comparta en:
Día 1 de la Novena de Aguinaldos junto al elenco de 'Día a Día'.