Día 1 de la Novena de Aguinaldos con Carolina Cruz y más elenco de 'Día a Día'

Oración para todos los días

Bondadoso Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que les diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que hecho hombre en las entrañas de una Virgen, naciera en un pesebre para nuestra salud y remedio. Nosotros, en nombre de todos los mortales, te damos infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él te ofrecemos la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, suplicándote por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén.

Se reza tres veces el Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo.



Consideración del día 1 Novena de Aguinaldos

La novena de Navidad que iniciamos hoy renueva en nosotros el anuncio del nacimiento del Mesías y pone en escena a personajes, lugares y acontecimientos que Dios en su providencia dispuso para manifestar en forma humana a su Hijo Jesucristo, semilla que llena de esperanza a quien lo recibe. Este recorrido comienza en la tierra de la Virgen María, Nazaret, palabra que significa “germen, vástago o retoño” y que traía a la memoria de sus habitantes aquellas palabras de Isaías que dicen: «Brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago, y sobre él se posará el espíritu del Señor.»

Estas palabras del profeta indicaban que el Mesías nacería, como un retoño, de la descendencia del rey David, y que su vida entre los hombres estaría conducida por el Espíritu de Dios. Nazaret era un pequeño poblado, de poca importancia en aquella época, pero Dios lo hizo grande al elegir de entre sus habitantes a una joven doncella llamada María, desposada con José, el carpintero, de la descendencia de David.

El ángel Gabriel entró en casa de la Virgen María, la saludó y le dijo: «Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin.»



Con estas palabras, el ángel se convirtió aquel día en mensajero de buenas noticias, o mejor, de la noticia más grande de todos los tiempos, anunciada por los profetas y llevada a cumplimiento en la Virgen María de Nazaret, la llena de gracia, colmada de virtudes para ser digna morada del Salvador.

El ángel es el mensajero de la esperanza porque comunicó la presencia visible y humana del Hijo de Dios. Su anuncio nos recuerda que Dios no olvida sus promesas, porque están fundadas en su palabra de verdad y en su amor infinito.



Oración a la Virgen María

Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera por madre suya, te suplicamos que tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo hicieran esta novena, para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo. ¡Oh, dulcísima Madre! Comunícanos algo del profundo recogimiento y divina ternura con que le aguardaste, para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén.

Se rezan tres Dios te salve, María.

Oración a San José

¡Oh Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús! Infinitas gracias damos a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te rogamos, por el amor que tuviste al Divino Niño, nos abraces en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veamos y le gocemos en el cielo. Amén.

Se reza Padre Nuestro, Ave María y Gloria.



Gozos navideños

¡Oh Sapiencia suma del Dios soberano, que a infantil alcance te rebajas sacro! ¡!Oh Divino Niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios!

¡Oh, Adonai potente que a Moisés hablando, de Israel al pueblo diste los mandatos! ¡Ah! ven prontamente para rescatarnos, y que un Niño débil muestre fuerte brazo!

¡Oh raíz sagrada de Jesé, que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo! ¡Dulcísimo Niño que has sido llamado lirio de los valles, bella flor del campo!

¡Llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas de regio palacio! ¡Sácanos, Oh Niño, con tu blanca mano, de la cárcel triste que labró el pecado!

¡Oh lumbre de Oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos! ¡Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios!

¡Espejo sin mancha, Santo de los santos, sin igual imagen del Dios Soberano! ¡Borra nuestras culpas, salva al desterrado y, en forma de Niño, da al mísero amparo!

¡Rey de las naciones, Emmanuel preclaro, de Israel anhelo, Pastor del rebaño! ¡Niño que apacientas con suave cayado ya la oveja arisca, ya el cordero manso!

¡Ábranse los cielos y llueva de lo alto bienhechor rocío, como riego santo! ¡Ven hermoso Niño, ven Dios humanado! ¡Luce hermosa estrella, brota, flor del campo!

¡Ven, que ya María previene sus brazos, do su Niño vean, en tiempo cercano! ¡Ven, que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario!

¡Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado! ¡Vida de mi vida, mi Dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano!

¡Véante mis ojos de ti enamorados! ¡Bese ya tus plantas! ¡Bese ya tus manos! ¡Prosternado en tierra, te tiendo los brazos, y aún más que mis frases te dice mi llanto!

¡Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos, ¡Ven a nuestras almas! ¡Ven, no tardes tanto!

Oración al Niño Dios

Acuérdate, ¡oh, dulcísimo Niño Jesús! que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya a todos tus devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente: “Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado”. Llenos de confianza en Ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a presentarte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos de tu encarnación y de tu infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a Ti, ¡oh Niño omnipotente!, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que, en virtud de tu divina promesa, acogerás y responderás favorablemente nuestra súplica. Amén.