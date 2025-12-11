Bruce Willis, de 'Duro de matar', tendría su última Navidad este 2025 debido a la demencia

Desde que se dio a conocer que el destacado actor de películas como 'Un paraíso peligroso', 'En el lugar equivocado', 'El precio de la venganza' y 'Duro de matar' fue diagnosticado en 2023 con demencia frontotemporal, muchos fanáticos alrededor del mundo han estado atentos a su estado de salud y a evaluar si existe la posibilidad de que su condición mejore.

A pesar del apoyo de la gente, esta situación solo ha ido en declive en los últimos meses, hasta el punto que se ha visto un deterioro en sus capacidades cognitivas. Ante este panorama, la familia del actor tomó la decisión de aprovechar la temporada navideña para retribuirle todo el empeño que él puso en estas celebraciones cuando se encontraba en óptimas condiciones, pues ellos lo califican como "el Papá Noel perfecto".

¿Cómo se prepara la familia de Bruce Willis para su última Navidad?

De acuerdo con fuentes cercanas a Willis, esta podría ser su última navidad. Esto ha ocasionado que Emma Heming Willis, su actual esposa, y Demi Moore, su exesposa, hayan unido fuerzas para organizar una temporada decembrina llena de significado para toda la familia y en la que él pueda sentirse tranquilo.

Dentro del itinerario se encuentran plenas como la revisión de fotografías familiares, la inclusión de comidas sencillas y la realización de actividades cortas en compañía de sus seres queridos sin generar sobresfuerzos.

Es necesario mencionar que la demencia frontotemporal no tiene cura y que ha llevado a que Bruce haya perdido el lenguaje. De acuerdo con las declaraciones de sus hijos y de otros cercanos, las personas de su círculo han encontrado formas para poder comunicarse con él; sin embargo, el actor de 70 años ya no tiene la capacidad de sostener una conversación fluída y, de hecho, tampoco pueden caminar como anteriormente lo hacía.

A ciencia cierta, no se tiene conocimiento de cuánto tiempo le queda de vida; sin embargo, sus hijas quieren hacer todo lo que esté a su alcance para disfrutar del tiempo que les queda juntos.

Esta no es la primera vez que se habla abiertamente sobre el estado de Willis, pues en varias oportunidades sus hijas han mostrado grabaciones que toman en la intimidad de su hogar, conmoviendo de esta forma a los seguidores que guardan la esperanza de que vuelva a brillar como en su época dorada.