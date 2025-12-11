Publicidad

Por qué dicen que Bruce Willis tendría su última Navidad este 2025 - CaracolTV

El actor de Hollywood Bruce Willis se prepara para la que sería su última navidad. Emma Heming Willis, su actual esposa, y Demi Moore, su exesposa, son las encargadas del evento.

Bruce Willis, de 'Duro de matar', tendría su última Navidad este 2025 debido a la demencia

El destacado actor de Hollywood ha generado preocupación entre sus seguidores debido a que perdió su capacidad de sostener conversaciones y de caminar.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 11 de dic, 2025
