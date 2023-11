Bruce Willis recordó a su hija y tuvo un emotivo gesto con ella pese a su demencia frontotemporal

Desde que en febrero de este 2023 dio a conocer que se encontraba batallando en contra de la demencia frontotemporal, los medios de comunicación internacionales han permanecido muy atentos al estado de salud de Bruce Willis .

Con el paso de los meses, el actor de ‘Duro de matar’ ha olvidado hacer actividades diarias y también a algunas personas fundamentales de su núcleo familiar; por eso, muchos fanáticos se llevaron una gran sorpresa al descubrir recientemente que recuerda a sus hijas, o por lo menos, a una de ellas.

Bruce Willis tuvo un emotivo gesto con su hija

En medio de la celebración del Día de Acción de Gracias, Willis se dejó ver rodeado de sus seres queridos. Cabe aclarar que el actor de Hollywood está recibiendo el apoyo de su actual pareja sentimental, Emma Heming, así como también de sus cinco hijas: Scout LaRue, Rumer y Tallulah, que nacieron de su relación con Demi Moore, y Mabel y Evelyn, a quienes tuvo junto a su esposa.

En la grabación, que ya se ha convertido en todo un fenómeno viral en Internet, se logra observar a Scout LaRue teniendo un momento muy íntimo y personal con su padre, pues lo graba mientras el actor se ve un poco desorientado y posteriormente le da la mano con mucho cariño.

La publicación ha causado emoción entre sus admiradores, pues muchos internautas estaban preocupados por el estado de Willis desde que se dieron a conocer los últimos reportes, así que han aprovechado el espacio para enviarle múltiples mensajes de aliento.

