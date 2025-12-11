Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Mencho habló de Yudisa
'Desafío'
'La Influencer'
Programación de Caracol

Peores polémicas que dejó el 2025: Yina Calderón, Pirlo, Epa Colombia - CaracolTV

Este 2025 está a punto de llegar a su fin. Te contamos cuáles fueron los momentos más polémicos, y por qué Yina Calderón, Pirlo y Epa Colombia dividieron opiniones.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Polémicas 2025: pelea de Yina Calderón, entrevista a Pirlo, Epa Colombia en la cárcel y más

Hacemos un recuento de cuáles fueron los momentos más controversiales de este año 2025 y por qué estos personajes se volvieron tendencia en las plataformas digitales.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 11 de dic, 2025
Comparta en:
Cuáles fueron las polémicas más sonadas del 2025.