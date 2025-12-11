Polémicas 2025: pelea de Yina Calderón, entrevista a Pirlo, Epa Colombia en la cárcel y más

Este 2025 estuvo lleno de momentos polémicos que generaron todo tipo de reacciones por parte de los usuarios de Internet. Te contamos en esta nota cuáles fueron los casos más sonados y qué pasó con las personas involucradas en cada una de estas controversias.

Epa Colombia fue capturada y enviada a una cárcel de Bogotá

Una de las noticias más impactantes fue la captura de Daneidy Barrera, quien fue judicializada por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno y perturbación del transporte público por los actos cometidos en el marco del Paro Nacional de 2019. La justicia determinó que debe cumplir con una pena de 63 meses y 15 días de prisión. Aunque inicialmente estuvo en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, después la trasladaron a la Escuela de Carabineros.



Supuesta infidelidad de Beéle a Cara, la madre de sus hijos

En marzo de 2025, la creadora de contenido digital concedió una entrevista para el podcast 'Un Tal Fredo', en donde se refirió a cómo terminó la relación con el cantante y de qué forma habría descubierto las múltiples infidelidades en su contra. Aunque no reveló nombre, sí sugirió que la influencer Isabella Ladera estaría involucrada.



Polémica entrevista de Pirlo en The Juanpi's Show

El viernes 14 de febrero, el artista fue invitado para participar en el programa en vivo de Alejandro Riaño; sin embargo, este episodio no vio la luz debido a la polémica que giró entorno: el invitado, al parecer, estaba bajo los efectos del alcohol. El mismo Pirlo tuvo que salir a aclarar la situación, señalando que se dejó llevar por los tragos y añadiendo que estaba de celebración desde hacía días debido a que estaba de festejando la aprobación de su visa.

A Jezzini se le salió de las manos su estrategia de marketing

El creador de contenido digital mexicano fue 'cancelado' de Internet luego de fingir una desaparición y una crisis de salud mental como parte de una estrategia de marketing para lanzar su carrera musical.

Yina Calderón se retiró de la pelea de Westcol contra Andrea Valdiri

El 18 de octubre se llevó a cabo Stream Fighters 4 con la pelea estelar de las dos creadoras de contenido digital. A pesar del compromiso de Andrea Valdiri con su pérdida de peso, Calderón decidió retirarse de le pelea poco segundos después de iniciar la contienda. A pesar de que dejó a muchos "iniciados", la influenciadora no recibió una demanda por parte de Westcol debido a que no incumplió con el contrato pactado.

Aida Victoria y 'El Agropecuario' se separaron

La influenciadora confirmó su ruptura con Juan Tejada, revelando no solo que el hecho tuvo lugar tres días después de dar a luz a su hijo, Emi, sino añadiendo también que fue víctima de un presunto caso de violencia. En varias ocasiones, ambos se tiraron pullas en redes sociales hasta el punto que la excongresista Aida Merlano tuvo que pronunciarse públicamente sobre el tema.

Acusan a Blessd de supuesto amorío con personalidad trans de Internet

El cantante paisa ha protagonizado dos polémicas este 2025. La primera relacionada con un presunto secuestro contra el mánager de Pirlo (el caso está siendo investigado) y la segunda por las acusaciones que recibió porque supuestamente sostuvo una relación íntima con la creadora de contenido digital Samantha Correa, quien ha hablado abiertamente sobre su transición de género.