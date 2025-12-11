Cuándo es la final de 'La Influencer' y qué producción la va a reemplazar

El 15 de septiembre se estrenó 'La Influencer' en Caracol Televisión, la serie que cuenta la historia de Maritza, una creadora de contenido digital que se ve envuelta en un sinfín de polémicas y que encuentra el amor mientras se abre paso en el mundo digital y trata de sacar adelante a los suyos.

Esta producción cuenta con la participación de un elenco de primera categoría dentro de los que se encuentran actores como Mariana Gómez, Juan Manuel Mendoza, Camilo Amores, Norma Nivia, Luna Baxter, Felipe Calero, entre otros destacados artistas.



Cuándo se acaba 'La Influencer'

De acuerdo con la parrilla de programación, esta serie llega a su fin este lunes 15 de diciembre a las 9:30 p.m., después del 'Desafío del Siglo XXI'. Recuerda que puedes conectarte a la señal en vivo para ver el episodio una vez se emite en pantalla o que puedes revivir el capítulo haciendo clic aquí.

'La Influencer' se encuentra en uno de los momentos más emocionantes, pues Salvador le ofreció a Maritza ser la gerente de la pizzería teniendo en cuenta que se canceló su viaje a Estados Unidos porque no le salió la visa para viajar al país norteamericano y la joven desapareció misteriosamente justo antes de reunirse con su jefe.

Qué producción reemplazará a 'La Influencer'

En esta oportunidad, a la programación del canal se incorpora 'La Danza de los Millones', programa tipo concurso original de Caracol Televisión que será presentado por la talentosa Laura Acuña, quien también ha estado en otros formatos de la talla de 'La Voz Kids', 'Yo Me Llamo' y 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'.





En este formato, un grupo de famosos tendrán que realizar divertidas y cortas pruebas en las que se verá involucrada una determinada suma de dinero que no podrán dejar caer al piso. En caso de que esto suceda, un colombiano podrá llevarse los billetes para su casa.

El objetivo del programa es volver millonario a un televidente cada noche, siendo este el regalo de Navidad perfecto para los espectadores.

