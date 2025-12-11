Mamá de Yeferson Cossio casi se “mata” en accidente de tránsito, en Antioquia

Todo sucedió durante el fin de semana de Velitas, pues Cossio viajó a Bogotá para asistir al festival Loserville, que se llevó a cabo el 5 de diciembre en el Coliseo MedPlus. Cossio relató que al siguiente día tenía unos compromisos que cumplir en la capital y en la noche organizó una fiesta.

Durante ese evento, su hermana Cintia —que en septiembre tuvo a su segundo hijo— recibió un mensaje que decía que su mamá se comunicó con servicios de emergencia y que su celular detectó un choque. El ‘influencer’ intentó comunicarse con su mamá, pero ella no contestó, por lo que su preocupación aumentó.

“Mi mamá casi se me mata en un accidente automovilístico. [...] Fue en el aniversario de muerte de mi papá. Mi papá se había muerto el mismo día [del accidente], siete años atrás, y mi mamá tiene exactamente la misma edad que tenía mi papá cuando se murió: 46 años. ¿Ustedes se alcanza a imaginar la película, el malviaje que teníamos Cintia, Gisela [su hermana menor] y yo?”, contó el creador de contenido.

El antioqueño recibió una llamada desde el teléfono de su mamá. Era un agente de tránsito que le informó que su mamá se acababa de accidentar. “El accidente fue muy grave, se volcó el carro completamente, pero a ella no le pasó nada”, le dijo el uniformado a Cossio, palabras que le dieron tranquilidad al 'influencer' y a sus hermanas.



Cómo fue el accidente que sufrió la mamá de Yeferson Cossio

El ‘influencer’ contó que su mamá y su marido, que iba con ella el automóvil, tuvieron un microsueño, perdieron el control del vehículo y terminaron tocando unos separadores, que hicieron que el carro se volcara.

Pese a que el siniestro fue muy aparatoso, la madre del antioqueño no tuvo fracturas ni lesiones graves, aunque sí tiene moretones en varias partes del cuerpo. “Es imposible. Esas cosas no pasan. Dios ama mucho a mi mamá. Muchachos, valoren mucho a su familia, valoren mucho a sus papás, que en un abrir y cerrar de ojos a uno le puede cambiar la vida”, reflexionó.