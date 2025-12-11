Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Usurpadora
Mencho habló de Yudisa
'Desafío'
'La Influencer'
Programación de Caracol

Mamá de Yeferson Cossio sufrió accidente de tránsito; casi se "mata", según él

La mamá de Yeferson Cossio, reconocido 'influencer' de Colombia, sufrió un grave accidente de tránsito: su carro quedó volteado. Él contó todo lo que pasó.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Mamá de Yeferson Cossio casi se “mata” en accidente de tránsito, en Antioquia

La madre del creador de contenido digital vivió el siniestro cuando se transportaba en su carro por las vías de Antioquia. Por fortuna, salió ilesa.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 11 de dic, 2025
Comparta en:
Mamá de Yeferson Cossio sufrió accidente de tránsito