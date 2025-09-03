Nació el hijo de Cintia Cossio, hermana de Yeferson Cossio: mira las primeras FOTOS del bebé

La familia Cossio está de celebración debido al nacimiento del hijo de la creadora de contenido digital Cintia Cossio y Jhoan López. La noticia la dio a conocer la influenciadora en la mañana del 3 de septiembre, aunque el nacimiento ocurrió dos días antes. Por medio de una galería, la joven mostró las primeras fotos del recién nacido y cómo fue recibido por su hijo mayor, su pareja sentimental y su hermano Yeferson Cossio.

Mira también: Yeferson Cossio se quiebra al volver a la casa de su papá fallecido: "Me mata por dentro"



Pese a que la mayoría de comentarios de los usuarios estaban enfocados en la alegría que sienten por la llegada del nuevo miembro del hogar, también hubo mensajes en donde la juzgaban por haber "ocultado" el parto. Para aclarar la situación, Cintia apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de siete millones de seguidores, pues reveló que se encontraba en proceso de recuperación.

"Tengo mil cosas por contarles, pero no, no oculté ningún nacimiento. El bebé nació hace 48 horas. Aunque me preparé mucho para parto natural, no todo en la vida es como uno quiere, sino como mejor le conviene a la salud de la madre y del bebé. Lo importante es que ambos estamos 10/10", escribió junto a una fotografía en donde mostró su cuerpo poco tiempo después de haber dado a luz.

Primera declaración de Cintia Cossio luego de dar a luz. Foto: Instagram @soycintiacossio

Publicidad

Mira también: Cintia Cossio reveló el cuarto de su segundo bebé que estar por nacer: “Aún no me lo creo”



La historia de amor de Cintia Cossio y Jhoan López

La pareja se conoció en la adolescencia y sostuvo una relación de más de 10 años que terminó en matrimonio, pues ambos contrajeron nupcias a los 20 años y poco tiempo después le dieron la bienvenida a Thiago, su primogénito. Aunque su relación se veía muy sólida, en noviembre de 2023 sorprendieron a sus admiradores al anunciar que se habían separado, asegurando que la decisión no se había tomado por la presencia de terceras personas.

Mira también: Cuánto costó el carro que Yeferson Cossio le dio a Cintia en la revelación de sexo de su bebé

Publicidad

En marzo de 2025 iniciaron los rumores de reconciliación y así fue. Los creadores decidieron darse una nueva oportunidad en el amor y agrandar la familia, revelando de esta forma la llegada de su segundo hijo.

Las reacciones ante el nacimiento del bebé no se han hecho esperar: "Felicidades, nena. Dios los bendiga", "Fue al hospital bella y salió aún más bella", "qué hermosuras, FELICIDADES papás", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.