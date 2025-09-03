Cantante del género urbano sufrió accidente cerebrovascular: su familia pide ayuda

La industria musical, especialmente en géneros como el dancehall y el hip hop, está en alerta por el estado de salud de Mauricio Mancilla, más conocido como Big Mancilla, pionero del movimiento urbano en Colombia. El pasado lunes 25 de agosto, el cantante sufrió un accidente cerebrovascular isquémico, lo que derivó en la pérdida total de movimiento de su brazo y pierna izquierda.

La noticia fue confirmada por su familia el 1 de septiembre a través de las redes sociales oficiales del artista, donde compartieron detalles de lo sucedido e imágenes en las que se le ve hospitalizado.



Qué le pasó a Big Mancilla

“Mauro siempre ha sido un hombre que ha gozado de buena salud y muy deportista. Por eso este evento inesperado nos ha golpeado emocionalmente a todos como familia, pero especialmente a él”, dice el comunicado. La familia también solicitó colaboración económica para poder cubrir los gastos médicos y ayudarlo en su proceso de recuperación:

“Esta Vaki será de mucha ayuda para que él se pueda concentrar en su tratamiento, ya que sus ingresos radican en sus shows, los cuales por obvias razones no podrá realizar”. Posteriormente, aclararon que existen tres canales oficiales para recibir aportes, ya que algunas personas inescrupulosas intentaron aprovecharse de la situación.

“Reiteramos y agradecemos los eventos y presentaciones que ustedes realizan en homenaje a Big Mancilla y queremos recordarles que él, en este momento, no hace parte de la organización de estos”.El cantante Dinelo King fue uno de los primeros en dar a conocer la situación en sus redes sociales. Incluso, Tostao, integrante de ChocQuibTown, reaccionó con emojis de oración y apoyo (🙏🏾🫶🏾). En redes, varios internautas también se sumaron a los mensajes de aliento deseándole pronta recuperación.

Por ahora, se espera que la familia de Big Mancilla entregue una nueva actualización sobre cómo avanza su tratamiento y rehabilitación.