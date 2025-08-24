Murió Diego Borella durante las grabaciones de ‘Emily en París’, tenía 47 años

El pasado 21 de agosto la producción de ‘Emily en París’ vivió una verdadera tragedia, pues durante el rodaje y en uno de los sets de la serie, el asistente de dirección, Diego Borella, perdió la vida a pesar de la rápida atención médica que recibió.

El hombre de 47 años, originario de Venecia, perdió la vida en el mismo lugar que lo vio nacer, precisamente por esto, el concejal de turismo Simone Venturini lamentó la situación y resaltó todo el trabajo y el legado que dejará en la industria cinematográfica.

Qué pasó con Diego Borella de ‘Emily en París’

Según los primeros informes, el integrante de la producción de la serie de streaming se encontraba en el Hotel Danieli, pues este lugar ha servido como set en varias ocasiones y por eso estaban preparando una escena.

Fue entonces cuando el hombre se desplomó frente a todo el equipo de producción que también se encontraba en el lugar. Los testigos llamaron al equipo médico alrededor de las 7:00 p.m. y ellos llegaron minutos después.

A pesar de los esfuerzos por mantener con vida a Diego Borella, media hora después fue declarado su fallecimiento en ese mismo lugar. Las primeras hipótesis indican que la causa de su deceso pudo ser un infarto fulminante, declaró el medio italiano La Repubblica.

Inmediatamente se detuvieron las grabaciones de la serie por respeto con la situación, no obstante, se conoció gracias a Il Messaggero que el 23 de agosto se reanudaron con normalidad, pues está previsto que la quinta temporada de ‘Emily en París’ se estrene el 18 de diciembre del 2025.

La situación ha causado conmoción entre los seguidores de la serie, quienes han realizado contenido en redes sociales y han dejado sus mensajes de sentido pésame por el fallecimiento del asistente de dirección.