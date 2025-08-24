Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Pura diversión
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Murió Diego Borella durante las grabaciones de ‘Emily en París’, tenía 47 años

Murió Diego Borella durante las grabaciones de ‘Emily en París’, tenía 47 años

El integrante de la producción perdió la vida súbitamente y la serie de streaming tuvo que detener sus grabaciones por respeto al fallecimiento y para esclarecer los hechos alrededor de la muerte.