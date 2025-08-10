Este nueve de agosto, la agencia 'I am this' publicó en sus historias de Instagram, en la que acumula más de tres mil seguidores, la triste noticia de la muerte del reconocido actor mexicano, Juan Carlos Ramírez Ayala.

Mira también: Murió el papá del cantante Beéle: video de su último deseo y detalles de su relación

Lo primero que publicaron fue su foto con un mensaje agradeciendo por todo el legado que dejó en este mundo de la actuación. “Descansa en paz. Tu calidez, pasión y compromiso lo llevaremos en el corazón”.

Muere reconocido actor a sus 38 años por un aneurisma cerebral: así lo despidieron Foto: Instagram @iamthis.agency

Publicidad

Noticia en desarrollo.