¿Una nueva renuncia al Desafío? Participante que opinó sobre Claudia ahora quiere seguir sus pasos

Los integrantes de Omega regresaron a su casa luego del Desafío de Sentencia, Premio y Castigo. Una vez reunidos conversaron acerca de su desempeño en el terreno de juego y cómo actuarían frente al Chaleco de Sentencia en caso de recibirlo; fue justo en ese momento que María C. se tomó la palabra.

Abrumada por todo lo que ha sucedido en los últimos días, aseguró que está pensando seriamente en retirarse de la competencia: “Yo siento una impotencia tan horrible que me quiero ir; o sea, es como me vale todo eso, me quiero ir. Estoy cansada de todo esto”, explicó en frente de Potro y Katiuska.

Qué pasó en el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo

Omega ocupó el segundo puesto de la prueba contrarreloj y, a pesar de que su resultado no fue del todo malo, recibieron la noticia con tristeza, así lo dio a conocer la líder de los rosados en diálogo con Andrea Serna.

“Nada, me siento triste, la verdad, pero nada, para adelante. Como siempre a tratar de a ganar en cada prueba que se venga”, explicó frente al resto de integrantes de Gamma y Alpha, quienes escucharon atentamente su malestar.

Cabe aclarar que la escuadra rosa prometió antes de salir al terreno de juego que daría su cien por ciento para quedarse con la última victoria antes del Desafío a Muerte en el Box Negro, pues tenían deseos de atacar a Gamma luego de que ellos les enviaran dos Chalecos de Sentencia en el quinto ciclo aparentemente porque tienen una alianza con los morados.

Ahora, Omega está en la espera de poder reivindicarse en la arena para poner en marcha su próximo movimiento y demostrar de esta forma que son uno de los equipos más fuertes del reality.

