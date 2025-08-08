Murió el papá del cantante Beéle: video de su último deseo y detalles de su relación

Brandon de Jesús López Orozco, conocido artísticamente como Beéle, atraviesa un difícil momento tras la muerte de su padre, Breyner López. Según información preliminar, el deceso ocurrió durante una sesión de diálisis en un centro médico de Barranquilla.

Cómo murió el papá de Beéle

La noticia fue confirmada por el productor DimeloKing, quien en su cuenta de Instagram publicó una fotografía del artista junto a su padre, acompañada del mensaje: “Se informa que Breyner López, padre del artista Beéle, acaba de fallecer a causa de un infarto. Desde la plataforma de DimeloKing compartimos nuestra solidaridad en este momento difícil”.

De acuerdo con medios locales, López sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras recibía el tratamiento. A pesar de los esfuerzos del personal médico por reanimarlo, no fue posible salvarle la vida. Hasta el momento no se ha revelado su edad.

Cabe recordar que la relación entre Beéle, de 22 años, y su padre no era cercana. En 2020, Breyner López aseguró públicamente que su hijo había dejado de apoyarlo económicamente. En un video que circuló por redes sociales en ese entonces, afirmó: “Brandon, mi hijo, es cantante gracias a mí y tengo de testigo a toda la cuadra 6D en Simón Bolívar. Yo a mi hijo le pagué Bellas Artes a punta de pagadiario”.

En una entrevista televisiva, también relató los sacrificios que hizo por el sueño artístico de su hijo: “Yo hice lo que nunca ha hecho un taxista, que es levantarme a las 3 a.m. y acostarme a las 9 p.m., pero lo hice porque tenía un sueño: que mi hijo fuera cantante”.

Por ahora, el intérprete de 'Frente al mar' y 'No tiene sentido' no se ha pronunciado sobre la noticia, aunque sus seguidores esperan que lo haga en las próximas horas.}

Último deseo del papá de Beéle

Ell pasado 4 de agosto, Breyner Espectáculo había subido un video en su perfil de Facebook en el que hablaba de sus intenciones por hacer un bingo para recaudar fondos e invertirlos en unos reductores de velocidad en el calle donde vivía para reducir los accidentes en esa zona de la ciudad.

"Los buses, carros y motos pasan embalados por aquí. Vamos a realizar un bingo para recaudar fondos y para los regalos vamos a acudir a los comerciantes del sector. La idea es colocar de 4 a 6 policías acostados, por eso hago este video", afirmó.