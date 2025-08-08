Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Murió el papá del cantante Beéle: video de su último deseo y detalles de su relación

Murió el papá del cantante Beéle: video de su último deseo y detalles de su relación

Breyner López, papá de Beéle, falleció el 7 de agosto mientras se sometía a un tratamiento en un centro médico, de acuerdo con medios locales. Te mostramos el video que grbó días antes de sufrir un infarto.