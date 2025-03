Beéle desmintió que tenga una orden de alejamiento de Cara y la acusó de usar a sus hijos

El reconocido cantante música urbana Beéle no se quedó callado ante las declaraciones de su expareja sentimental Cara , quien recientemente ofreció una entrevista exclusiva para Untalfredo, canal de YouTube destacado por abordar temas de relaciones de pareja, rupturas y problemas amorosos. Durante el encuentro la mamá de los hijos del artista no solo habló de cómo descubrió las múltiples infidelidades que sufrió, sino que también se refirió a su amistad con Isander, el exnovia de Isabella Ladera.

La dura respuesta de Beéle a Cara

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de 'Frente al mar' le envió un contundente mensaje a su expareja, revelando de esta forma uno de los fragmentos del podcast que más le había disgustado. Se trata de una orden de alejamiento interpuesta aparentemente por Camila en contra del exponente.

Según explicó la joven, en varias oportunidades ella tenía que buscar la manera de ponerse en contacto con él para que acordaran una reunión con los niños, de manera que recordó que esta medida legal era entre ellos como padres de familia y estaba directamente relacionada con los menores.

Ante el comentario, Brandon de Jesús López explicó: "Camila, la supuesta medida de alejamiento que mencionas fue anulada por el juzgado el 27 de enero 2025 por violaciones al debido proceso, así que deja de engañar a la gente. No lo hice público por protección a mis hijos menores de edad, pero estoy cansado de que los uses y me uses. No voy a hablar de mi vida privada y familiar porque para eso instauré las acciones legales correspondientes", escribió.

Por último, lanzó una dura advertencia: "tú quieres contar tu historia ante un podcast, yo se la estoy conectando a un juez", dijo.

Cara, por su parte, apareció en la misma red social para agradecer el apoyo que le han expresado sus seguidores, así como también para asegurar que no sentía miedo de lo que se viniera, pues tenía la tranquilidad de lo que había hecho: "Mi futuro y el de mis hijos es de paz, felicidad y bendición", señaló.