Andrea Serna revela que Nescafé entregará 20 millones de pesos al equipo ganador en el Box Rojo.
Caracol TV Desafío Siglo XXI 🔴EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO XXI: Andrea Serna sorprende a los participantes con un anuncio
🔴EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO XXI: Andrea Serna sorprende a los participantes con un anuncio
Los equipos del Desafío, Gamma, Omega y Alpha llegarán de nuevo al Box Rojo. No te pierdas ni un momento de este capítulo 31, para saber qué pasará con cada uno de ellos.
Actualizado agosto 14, 2025 08:15 p. m.
-
08:15 p. m.Sorpresa para los participantes
-
08:14 p. m.Andrea Serna los llama
La presentadora del Desafío Siglo XXI le pregunta a Eleazar por el tema de los chalecos y el dinero de los demás equipos. E indica que le dijo en su momento a Potro que estaba "cazando una pelea" con ellos.
-
08:09 p. m.Sathya confiesa no tener alientos
En Omega, la situación está compleja por estar en Playa Baja, y en medio de una conversación con María C, Sathya expresa que se siente mal.
-
08:06 p. m.Katiuska llega a Omega
Luego de pasar la noche en la Suite ditu, saluda a sus compañeros en Omega.
-
08:05 p. m.Tina le confiesa sus sentimientos a Eleazar
Tina le pregunta cuál fue el motivo para traerla a Alpha. Eleazar le dice que desde la primera vez que la escuchó hablar le atrajo y que le alegra que se le dé la oportunidad de conocerla más.