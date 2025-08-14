🔴EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO XXI: Andrea Serna sorprende a los participantes con un anuncio

Publicidad

Desafío Siglo XXI
Los equipos del Desafío, Gamma, Omega y Alpha llegarán de nuevo al Box Rojo. No te pierdas ni un momento de este capítulo 31, para saber qué pasará con cada uno de ellos.

Por: Diana Carolina Vergel PereaPeriodista 
Foto: Caracol Televisión
Diana Carolina Vergel Perea
Periodista
Actualizado agosto 14, 2025 08:15 p. m.
  • 08:15 p. m.
    Sorpresa para los participantes

    Andrea Serna revela que Nescafé entregará 20 millones de pesos al equipo ganador en el Box Rojo.

  • 08:14 p. m.
    Andrea Serna los llama

    La presentadora del Desafío Siglo XXI le pregunta a Eleazar por el tema de los chalecos y el dinero de los demás equipos. E indica que le dijo en su momento a Potro que estaba "cazando una pelea" con ellos.

  • 08:09 p. m.
    Sathya confiesa no tener alientos

    En Omega, la situación está compleja por estar en Playa Baja, y en medio de una conversación con María C, Sathya expresa que se siente mal.

  • 08:06 p. m.
    Katiuska llega a Omega

    Luego de pasar la noche en la Suite ditu, saluda a sus compañeros en Omega.

  • 08:05 p. m.
    Tina le confiesa sus sentimientos a Eleazar

    Tina le pregunta cuál fue el motivo para traerla a Alpha. Eleazar le dice que desde la primera vez que la escuchó hablar le atrajo y que le alegra que se le dé la oportunidad de conocerla más.