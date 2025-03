Mamá de Zair Guette rompe el silencio: le preocupaba el uso de armas y prendas caras del artista

Casi un mes después de la muerte del reconocido cantante Zair Guette, su madre, Linda Rago, rompió el silencio y le concedió una entrevista al periodista Sergio García de Impacto News, en donde esclareció detalles del hecho y aseguró que infortunadamente siente mucha zozobra porque no hay una respuesta oportuna por parte de las autoridades.

Inicialmente, explicó que Teddy Vergara no era el mánager de Zair Guette, sino un integrante de su equipo de trabajo. Blanca Salazar, expareja del artista, era la encargada de coordinar diferente aspectos de sus presentaciones, por lo que ella estuvo al tanto de la contratación que le hicieron en Cali, ciudad a la que viajó poco antes de ser hallado sin vida.

Según explicó, Zair no recibió de manera anticipada 12 millones de pesos, pues Salazar fue contactada para hacer una contratación con pista, en la cual le abonaron el 50% que le hicieron llegar a su cuenta desde un corresponsal bancario.

"A ella le hacen llegar los seis millones de pesos desde un corresponsal bancario por lo que le exigen inmediatamente mandar la captura de los tiquetes tanto de Zair como de su acompañante que era Teddy, la hora en que llegaban y que no llegaran al sitio específico acordado, sino que ellos los recogía. ¿Quiénes? No sabemos porque no nos hemos enterado", dijo.

¿Zair Guette andaba en malos pasos?

La madre del músico también expresó su preocupación por algunos comportamientos que tenía el joven, tal era el uso de armas de fuego y el hecho de que aparecía con prendas costosas.

"De bandas delincuenciales no te podría decir porque lo que he venido a saber es ahora que de pronto pues se escuchan en los medios, que han salido a relucir tantas hipótesis y tantas cosas que dice la gente (...) Hasta donde yo sé nunca lo vi, no lo puedo afirmar. Aconsejarlo, toda la vida, todo el tiempo 'cuídate, no hagas esto, no vayas a esto, mira que eso es un peligro de pronto un arma porque de igual manera yo nunca he tenido una en mi casa'. Él andaba emprendado, yo le decía 'Zair, mira todo lo que está pasando, deja de andar con ese poco de prendas'", mencionó.