Filtran el panfleto con el que amenazaron a Zair Guette: Aparece hija de exfutbolista

Colombia entera sigue conmocionada con la muerte del reconocido cantante de música popular Zair Guette, noticia que se confirmó el pasado viernes 14 de febrero. Aunque recientemente se dieron a conocer las últimas palabras de su mánager antes de morir , también se filtró el panfleto con el que amenazaban al joven.

Se trata de un listado que contiene los nombres de 25 sujetos que supuestamente tendían algún tipo de nexo con un grupo ilegal: "Las siguientes personas mencionadas, hacen parte directa o indirectamente de la organización de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias 'Castor'. Son declaradas objetivo militar", señala el comunicado que rápidamente despertó la preocupación de los involucrados.

Allí se logra observar que aparece el artista y también Paula Mackenzie, hija de Oswaldo 'Nene' Mackenzie, un famoso exfutbolista del Junior.

Paula Mackenzie tuvo que irse de Barranquilla por seguridad

En total, la mujer ha recibido dos amenazas. La primera de ellas ocurrió hace aproximadamente seis meses y, a pesar de que en diálogo con Noticias Caracol afirmó que alertó a la Policía sobre el hecho, no tuvo la respuesta esperada por parte de los uniformados: "No ponga cuidado a eso. No debe ser verdad", le contestaron en aquella ocasión.

Esto la llevó a abandonar 'La Arenosa' por temas de seguridad, pues después volvió a aparecer en un panfleto, lo que encendió de nuevo las alarmas: "Yo me fui porque a mí me extorsionaron, me intentaron atracar llegando a mi casa, me levantaron el carro a tiros para atracarme. Hay cantidades de cosas y le tengo pánico a Barranquilla”, dijo en algunas oportunidad a través de su cuenta oficial de Instagram.

Es necesario mencionar que la investigación va en curso, pero por el momento no hay vínculo entre los panfletos y la muerte del exponente. Además, se pudo establecer que con el fallecimiento del músico que también se presentó en Yo Me Llamo las autoridades han puesto más atención a la denuncia que Mackenzie realizó, ya que esto les permitiría identificar la relación con el crimen cometido y de la misma forma proteger a quienes hacen parte del listado.