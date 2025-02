Cuerpo de Zair Guette y su mánager llegaron a Barranquilla para las honras fúnebres

Los cuerpos de Zair Guette, reconocido cantante de regional mexicano, y su mánager Teddy Vergara llegaron al Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla en medio de un encuentro íntimo que reunió a familiares, amigos y algunos seguidores que se dejaron conmover con el desgarrador caso.

El artista fue hallado sin vida por los uniformados en una zona apartada de la vereda Barranco Bajo en Ginebra, Valle del Cauca. Cabe resaltar que el joven que había participado en Yo Me Llamo ya había recibido amenazas y estaba notificado acerca del peligro que corría en caso de ir a una parte determinada del país.

Respecto al caso, el teniente coronel Rubén Gaitán, comandante de la Policía de Buga, dio a conocer que hallaron los sujetos luego de que fueran alertados sobre la presencia de un hombre con heridas de arma de fuego; sin embargo, fue hasta que llegó al lugar de los hechos que lo encontró atado de las manos y tirado a un lado de la carretera.

"Ubicamos a la víctima y la trasladamos a un centro médico. Posteriormente, tras un recorrido en el área, se dio con otro cuerpo sin vida", explicó.

Al parecer, Guette había viajado hasta el Valle del Cauca por motivos profesionales; no obstante, el caso se encuentra a disposición de las autoridades, quienes están al mando de la indagación para dar con los responsables del crimen.

La noticia de la llegada de los cuerpos a 'La arenosa' se dio el pasado 17 de febrero y se esperaba que los artistas fueran homenajeados por el Cuerpo de Bomberos de la ciudad, noticia que no fue muy bien recibida por ciertos habitantes de la región.

Las reacciones no se han hecho esperar, pues mientras unos les desean paz en su tumba, otros afirman que no deberían hacer un esfuerzo tan grande como organizar un homenaje: "Tristeza lo que les sucedió, pero cuales fueron sus logros, sus aportes a la gente necesitada para merecer un homenaje", "me duele el alma", "qué barbaridad", "muy triste final, salieron llenos de ilusiones", "es lamentable todo lo que les ocurrió", son algunos de los mensajes que se destacan.

