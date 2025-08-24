Publicidad

Actor mexicano fue robado en Bogotá: llevó a las ladronas a su hotel

Se trata de Andrés de la Mora, quien hizo un duro relato en La Red sobre el robo al que sobrevivió en Bogotá. Despertó un día y medio después en una cama de hospital sin saber nada sobre lo que le había ocurrido.