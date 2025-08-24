Actor mexicano fue robado en Bogotá: llevó a las ladronas a su hotel

El actor Andrés de la Mora, reconocido por su papel en la película 'El Paseo 6', vivió en Bogotá una de las experiencias más difíciles de su vida. Todo comenzó como una noche de fiesta junto a un amigo y dos mujeres que conoció por medio de una aplicación.

El grupo llegó a la zona de la 85 para disfrutar la rumba y, hacia las tres de la madrugada, él no quería que la diversión terminara. Mientras pensaba en ir a otro bar, una de las mujeres le sugirió continuar la noche en el hotel donde se hospedaba.



Andrés de la Mora fue robado

De acuerdo con el actor, las mujeres tuvieron que registrarse en la recepción y dejar sus datos. Al inicio todo parecía normal, pero de un momento a otro perdió la conciencia. No recuerda más hasta que despertó un día y medio después en una cama de hospital, desorientado y con golpes en su cuerpo. Fue su mánager quien le relató lo ocurrido: había sido drogado y víctima de un robo.

Al regresar al hotel descubrió la magnitud del hecho. Sus pertenencias más valiosas habían desaparecido, entre ellas su computadora, celular y dinero en efectivo. Además, los delincuentes realizaron millonarios movimientos en sus tarjetas. En total, calcula que le robaron alrededor de un millón doscientos mil pesos, más su PC de cuatro mil dólares y otros movimientos por la misma suma.

Aunque Andrés no recuerda los detalles, su amigo y los trabajadores del hotel confirmaron parte de lo sucedido. Consciente de la gravedad, decidió interponer la denuncia en la Fiscalía, aunque lamentó que la funcionaria que lo atendió no lo hizo con la sensibilidad necesaria. Hoy, el actor asegura que lo único que busca es justicia, pues más allá del dinero perdido, lo que vivió fue un verdadero episodio de terror que espera no se repita con nadie más.

