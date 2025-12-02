Rescataron a Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala: primeras FOTOS del secuestro

En la mañana de este 2 de diciembre, casi dos semanas después de que se registrara el scuestro de Miguel Ayala y su mánager Nicolás Pantoja, se confirmó el rescate de los dos jóvenes. La noticia fue dada a conocer por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien se puso en contacto directamente con Giovanny Ayala para notificarle que el operativo había tenido éxito.

El procedimiento se realizó en conjunto con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, las cuáles dieron con el paradero con los jóvenes y emprendieron el proceso para llevarlos de nuevo a su casa.

Qué se sabe sobre el secuestro de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala

El joven artista ofreció un concierto en Huisitó, El Tambo, el pasado 16 de noviembre, justo para el puente festivo. El secuestro se produjo el 18 del mismo mes, cuando el joven se desplazaba desde Popayán hasta Palmira, Valle del Cauca, en compañía de su mánager para abordar un vuelo en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.

En plena Vía Panamericana fueron abordados por hombres armados que iban en dos carros y una motocicleta, quienes les exigieron devolverse por esta carretera y desviarse, fue entonces cuando perdieron totalmente el rastro de ellos.





Es necesario mencionar que justamente en esta zona del país se reporta la presencia de grupos como los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, disidencias de las FARC que están lideradas por Iván Mordisco; sin embargo, por el momento no se conoce información sobre quiénes fueron los responsables.

Aunque la familia optó por permanecer hermética las primeras horas posteriores al secuestro, el intérprete de 'De rodillas te pido' apareció poco tiempo después en sus historias de Instagram para solicitar respeto por la familia y consideración teniendo en cuenta las críticas que recibieron por algunos problemas que presentaron en el pasado.

Asimismo, aprovechó el espacio para resaltar el talento que caracteriza a su hijo y señalar que es una de las grandes promesas del género en Colombia.

Miguel inició a abrirse paso en la música popular desde el 2021, según se evidencia en sus redes sociales. Incluso tuvo la oportunidad de participar en 'Yo Me Llamo' donde dio vida a su padre.