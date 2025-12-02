Publicidad

Rescataron a Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala: primeras FOTOS del secuestro

El destacado cantante de música popular fue secuestrado el pasado 18 de noviembre cuando se desplazaba por la Vía Panamericana. Esto se sabe sobre su liberación.

Rescataron a Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala: primeras FOTOS del secuestro

El destacado cantante de música popular fue secuestrado el pasado 18 de noviembre cuando se desplazaba por la Vía Panamericana. Esto se sabe sobre su liberación.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 2 de dic, 2025
Liberan a Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala.