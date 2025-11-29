Duro mensaje de Giovanny Ayala tras el secuestro de su hijo: "Una familia que se quiebra"

En Colombia se vive un duro momento, tras el secuestro de Miguel, el hijo de Giovanny Ayala. Los hechos ocurrieron en pasado 18 de noviembre sobre la Vía Panamericana (Cauca), y desde aquel entonces el artista ha enviado varios mensajes, para que liberen al joven.

Qué dijo Giovanny Ayala del secuestro de su hijo Miguel

En medio de esta situación, el intérprete de 'Hace frío aquí en la cima' volvió a enviar emotivas palabras para las personas que retuvieron a su hijo hace nueve días. Pide que vuelva a sus brazos y poder estar tranquilo, tras este dolor que le ha causado estar alejado de Miguel.



"Hoy desde lo más profundo de mi corazón deseo expresar mi sentir. A nadie se le debería arrebatar el derecho de creer en su país, de construir su propio camino y de imaginar un futuro lleno de posibilidades. Detrás de cada secuestro hay una familia que se quiebra en silencio, que ora, que llora, que espera… pero que también se aferra a la fe de que la vida puede volver a ser vida con la liberación", empezó diciendo.

Además, En su declaración, manifiesta que mantiene en sus plegarias a quienes están en poder de su hijo y de Nico, deseando que Dios ilumine sus decisiones y los lleve a respetar la vida y la libertad de ambos. Además, expresa un profundo agradecimiento hacia todo el país, su ciudad y sus compañeros de profesión, reconociendo que el respaldo y las oraciones que ha recibido le brindan consuelo en este momento



"Oro por quiénes tienen a mi hijo y a Nico, oro por sus familias. Que Dios obre en ellos y toque su corazón para que valoren y respeten las vidas y la libertad de las personas que tienen en sus manos. Gracias infinitas a toda Colombia, a mi Villavicencio, a mis colegas, sus oraciones reconfortan mi corazón", expresó.

Qué pasó con el hijo de Giovanny Ayala

Miguel, el hijo de Giovanny Ayala y su mánager fueron secuestrados en una carretera del Cauca después de ser interceptados por hombres armados que los obligaron a desviarse hacia una zona rural. Tras perder contacto con ellos, el cantante pidió públicamente al presidente Gustavo Petro que desplegara todas las autoridades necesarias para su búsqueda y liberación, y también rogó por el respeto a la vida de los jóvenes, aclarando que no tenían vínculos con ningún grupo armado.

