Caracol TV  / Actualidad  / Duro mensaje de Giovanny Ayala tras el secuestro de su hijo: "Una familia que se quiebra"

Duro mensaje de Giovanny Ayala tras el secuestro de su hijo: "Una familia que se quiebra"

Desde el 18 de noviembre, Miguel Ayala, se encuentra secuestrado en Cauca, exactamente en la Vía Panamericana. A través de las redes sociales, el cantante de música popular ha pedido por su liberación.

