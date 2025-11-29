Dua Lipa sorprendió a Bogotá cantando 'Antología' de Shakira: mira el VIDEO

En las últimas horas, los seguidores de Dua Lipa disfrutaron de un concierto inolvidable. La londinese está en medio de su 'Optimism Tour' y llegó a Bogotá, Colombia, con sus mejores canciones y regalarle una noche incréíble a todos los asistentes del Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Mira también: Dua Lipa en Bogotá: polémica por fanáticos que "acosaron" a la artista en plena calle



Dua Lipa cantando Antología de Shakira

Para recordar este día, la intérprete de 'One Kiss' sorprendió a todos los capitalinos entonando una de las canciones más incónicas de Shakira 'Antología', que se estrenó en 1995. Fue un momento muy especial para todos, ya que, se sintieron muy felices del homenaje que se le estaba haciendo a una de las artistas más importantes del país. Precisamente, la artista no dudó en publicar el video y un mensaje para agradecer todo lo ocurrido en el escenario. "¡Bogotá! Gracias por una noche realmente épica. Viviré de esta adrenalina durante los próximos días".



Los seguidores de Dua Lipa no dudaron en reaccionar a este hecho y también a la ráfaga de imágenes que ella publicó en su cuenta de Instagram, en donde tiene más de 88 millones de seguidores. Estos fueron algunos mensajes que le dejaron.

"No pudiste escoger mejor canción que esta", "me hiciste tan feliz, desde ya, te extraño tanto", "usted cantando Shakira fue una sorpresa hermosa", "solo ella ha logrado que me medio guste algo de Shakira", "estuviste magnifica, gracias por esa presentación", "Gracias a ti por darnos la mejor noche reina, te amamos y eres siempre bienvenida en nuestro país", "nuestro amor es incondicional, te amamos mucho, la mejor noche de nuestras vidas", dijeron algunos.



Publicidad

Quién es Dua Lipa

Dua Lipa es una cantante y compositora británica de origen kosovar que se ha convertido en una de las figuras más influyentes del pop mundial. Nacida en Londres en 1995, comenzó su carrera subiendo covers a internet y rápidamente llamó la atención por su voz profunda y estilo distintivo.

Desde el lanzamiento de su álbum debut en 2017, ha acumulado múltiples éxitos globales como New Rules, Don’t Start Now y Levitating, además de ganar premios Grammy y Brit Awards. Con su mezcla de pop, dance y disco moderno, Dua Lipa se ha consolidado como un ícono musical y de moda a nivel internacional. Su presencia escénica en cada una de sus presentaciones y evolución artística continúan impulsándola como una de las artistas más destacadas de su generación.