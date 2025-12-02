Publicidad

Aida Victoria acusó a Juan Tejada de violentarla y se sinceró con las madres solteras - CaracolTV

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la creadora de contenido digital expuso su situación y les dio recomendaciones a las madres solteras.

Aida Victoria habló sobre la vez que fue "violentada" por Juan Tejada: "Casi me pega"

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la creadora de contenido digital expuso su situación y les dio recomendaciones a las madres solteras.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 2 de dic, 2025
Aida Victoria volvió a hablar sobre su relación con Juan Tejada, papá de su hijo Emi.