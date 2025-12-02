Aida Victoria habló sobre la vez que fue "violentada" por Juan Tejada: "Casi me pega"

Luego de que su expareja sentimental publicara una historia junto a su hijo asegurando que está más seguro de nunca que quiere seguir luchando por estar cerca al pequeño, la influenciadora apareció en sus redes sociales para responderle. Por medio de un video, contó cómo es su relación con 'El Agropecuario', expuso una conversación con él y hasta les dio consejos a las madres solteras para sacar adelante a sus hijos.

Qué dijo Aida Victoria sobre su relación con Juan Tejada

En la grabación, la joven habló sobre la importancia de dejar de forzar por un momento la idea de darle un hogar con padres presentes a sus hijos y priorizar el bienestar de la madre en caso de que esté viviendo una situación que comprometa su salud mental; asimismo, se pronunció sobre lo necesario que es demandar por alimentos y denunciar temas de violencia si aplica.



"Si usted vive violencia, denuncie. Ese cuentico de 'no es que yo ya dejo eso en el pasado y cierro el capítulo'. No, mi amor, yo me acuerdo todavía el día que fui a poner la denuncia porque yo decía 'sí, casi me pega, pero no me dio' y cuando me siento y me empiezan a hacer la encuesta yo me quedo así (...) y ahí es donde tú haces conciencia y dices 'O sea, todo el tiempo esta persona me violentó'", comentó, haciendo referencia a su relación con Tejada.

Por otro lado, se refirió a la culpa que sienten algunas mujeres por haber cometido un error en la elección del padre de sus hijos y recordó cómo quedó "ilíquida" luego de trabajar arduamente durante sus últimas semanas de embarazo para contribuir en el patrimonio del niño que en ese momento venía en camino.

"Yo lo vi ejercer su paternidad con su hija mayor y yo decía 'Súper buen papá'. Cuando en el camino ya se sumaron otros dos hijos (...) Hoy en día que llegaron las demandas yo digo 'eso que tú me contaste no era verdad'", dijo.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar: "No tengo hijos y ya quiero denunciar😂", "Siempre es culpa de la mujer por haber elegido mal, pero nunca culpa del hombre por haber fingido toda una personalidad para ser elegido", "Eres la voz de muchas y millones de madres, porque me incluyo. 👌🏽😌❤️‍🔥 Gracias Aida❤️‍🩹🤗🙏🏽", "No soy madre, pero anoté todo❤️", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.