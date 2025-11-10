Mamá de Aida Victoria Merlano le haló las orejas en público tras la polémica ruptura con su ex

Aida Victoria rompió el silencio luego ser testigo durante semanas de la 'tiradera' entre su hija y Juan Tejada. A través de una publicación en las historias de su cuenta oficial de Instagram, aseguró que no apoya el comportamiento de ninguno de los dos jóvenes, debido a que han expuesto su situación sentimental y han comprometido de esta forma el bienestar de su hijo.

Inicialmente, reveló que, aunque ha intentado mantenerse alejada de la controversia, ahora se ve en la necesidad de pronunciarse sobre el tema.

"Tanto Aida Victoria como Juan David son responsables de la situación actual. Son dos adultos que tomaron decisiones y deben asumir las consecuencias de sus actos. Ninguno de los dos tiene derecho a denigrar al otro ni alimentar conflictos públicos porque ahora tienen un hijo que merece crecer con orgullo por sus padres, no con vergüenza. Ese niño no pidió venir al mundo; ellos eligieron tenerlo", señaló.



Asimismo, les solicitó a las personas cercanas al círculo de ambos y a la prensa no hacer especulaciones sobre el tema o emitir información falsa que pueda afectar a la familia.

Aida también aprovechó la oportunidad para referirse sobre un acercamiento que tuvieron con "personas equivocadas" y cómo esto derivó en intimidaciones y amenazas contra su núcleo; sin embargo, no brindó más detalles acerca de la gente que aparentemente buscaba aprovecharse de sus circunstancias.

"La verdadera madurez no se demuestra con palabras ni en redes sociales, sino con el ejemplo y el silencio que construyen paz", finalizó.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar, pues esta vez señalaron estar de acuerdo con su pronunciamiento:

"Cuando una mujer madura habla, todos quedan callados, porque sus palabras vienen de la experiencia, no de la emoción del momento. El silencio no es miedo, es respeto", "Habla la experiencia 👌👏🏻👏🏻una mujer que ya pasó por muchas", "👏 20/10 esa publicación ❤️🔥👏", "Por fin alguien sensato, aquí no importa Aida ni 'El Agropecuario', ya hay un niño que necesita de sus padres, estabilidad emocional, cariño, amor y sobretodo RESPETO entre sus padres. Internet no olvida, gracias abuela por querer romper ese círculo vicioso generacional", son algunos de los mensajes que se destacan.