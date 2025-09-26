Aida Victoria Merlano terminó con el papá de su hijo: así lo confirmó Juan David Tejada

Este 26 de septiembre, Juan David Tejada, padre de Emiliano, hijo de Aída Victoria Merlano, confirmó mediante una historia en Instagram ante su millón de seguidores que la relación con la creadora de contenido llegó a su fin.

Aida Victoria Merlano terminó con Juan David Tejada

Juan David Tejada compartió un mensaje en el que se refirió directamente a los rumores y a las especulaciones que circulaban en redes sociales:



“Mi gente, sé que todos tienen dudas y se está especulando mucho acerca de mi relación. Claramente, al ser pública tienen derecho de saber la verdad, por lo cual me veo en la necesidad de salir a aclarar y desmentir lo que dicen los medios. Ustedes merecen saber que ambos decidimos dar por terminada la relación en buenos términos para continuar con una comunicación sana y dejar claro que no fue por falta de respeto o infidelidad de ninguno de los dos. Siempre estaré para mi hijo y tengo un gran respeto y admiración por ella”.

Aida Victoria Merlano terminó con su novio Foto Instagram @jdt21_5

La confirmación llega después de varios días en los que se rumoraba una ruptura, ya que la pareja había dejado de mostrarse junta en redes sociales. Hasta ahora, Aída Victoria no ha dado declaraciones directas sobre el tema, pero son muchos los que esperan que rompa su silencio y dé su versión de los hechos.



Hijo de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada

El pasado 29 de julio nació el primer hijo de Aida Victoria Merlano, y lo hizo saber con un emotivo video que publicó en sus redes sociales, donde se pudo ver a Juan David Tejada acompañándola a cada segundo. Cabe recordar que el hombre es un empresario vinculado al mundo ecuestre y originario del Cauca.

Chat de WhatsApp de Aida Victoria que avivó rumores

Aida Victoria publicó un chat de WhatsApp con su mejor amigo, Diego Camacho, en el que no solo exaltaban su esencia como persona, sino que también ella le proponía darse una oportunidad como pareja si llegaban a tener mala suerte en el amor en los próximos años.

En la conversación, la hija de la excongresista le pidió a su amigo que le diera 10 razones por las que la considera una de las personas más importantes de su vida, por lo que él contestó que admiraba de ella su lealtad, su sentido del humor y el hecho de que se han acompañado en los momentos más importantes de sus vidas, desde los más alegres hasta los más complejos de sobrellevar.

Aida Victoria despertó rumores de ruptura con Juan Tejada. Foto: Instagram @aidavictoriam

Ante el emotivo mensaje, Aida Victoria escribió: "Si seguimos solteros a los 40, ¿nos casamos?", junto a la canción 'Si te interesa' de Beéle. Fue precisamente la frase "seguimos solteros" lo que generó todo tipo de reacciones.

