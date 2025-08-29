Yina Calderón le responde a la pareja de Aida Victoria Merlano con particular mensaje

En las últimas horas, Yina Calderón ha dado de qué hablar tras sus más recientes declaraciones sobre la relación que existe entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada. Según la DJ, el hombre supuestamente le fue infiel. Además, llegó a decir que Westcol podría ser el padre del hijo de la barranquillera.

Yina responde a la pareja de Aida Victoria Merlano

Frente a esto, el hombre más conocido cono el ‘agropecuario’ no dudó en aparecer con un pequeño comunicado. Allí defendió a la hija de la exsenadora de Colombia y, además, que nunca ha puesto en duda la paternidad de su hijo.



En aquel texto, él se preguntó por qué hay personas que hablan de su bebé y también cómo se meten con una persona que acaba de dar a luz. Por lo cual, Yina Calderón se reportó y dio su punto de visto, destacando que le parece que Tejada es un hombre respetuoso.

“Están que me envían la imagen en donde responde el esposo de Aida Victoria Merlano. Ese hombre siempre me ha parecido muy caballeroso, independientemente de cualquier cosa, nunca se ha metido conmigo. Yo le digo a usted, señor, si quiere que uno no se meta con ella, recién parida, pues es que ella en su estado tampoco no lo haga”, expresó la DJ.

Por otra parte, le envía una pulla la barranquillera, porque le pidió a su pareja, que la tenga alejada de todas las polémicas, si ellos no quieren que estén hablando de la relación que han construido en los últimos meses.

“Porque yo vi los videos de ella embarazada, hablando acá, metiéndose con esto, entonces este medio es así. Si ella no quiere que se metan en su vida personal, pues que la tenga guardadita y se dedique a su rol de madre. De lo que uno da, recibe, Si me van a atacar, lo acepto, pero ella no es una perita en dulce”, agregó. Frente a esto, los seguidores le pidieron a Calderón que pare todo este tema de Merlano.

Es de resaltar que, Yina y Aida han tenido varios enfrentamientos en las redes sociales; sin embargo, los fans de la barranquillera la han defendido por todo lo que ha mencionado la DJ en contra de ella. En la cuenta de Instagram de la hija de la exsenadora de Colombia le envían varios mensajes de apoyo y expresando su fidelidad hacia su contenido, y también a lo que hace como persona.