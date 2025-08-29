Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Vuelta a España
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Yina Calderón le responde a la pareja de Aida Victoria Merlano con particular mensaje

Yina Calderón le responde a la pareja de Aida Victoria Merlano con particular mensaje

Luego de que Juan David Tejada defendiera a Aida Victoria Merlano y a su hijo, la DJ no tardó en aparecer para enviarle un contundente mensaje y en medio de esto indicó que es un hombre caballeroso.

Yina Calderón le responde a la pareja de Aida Victoria Merlano y envía pulla
Yina Calderón le responde a la pareja de Aida Victoria Merlano y envía pulla
Foto: Instgaram @jdt21_5 y @yinacalderontv
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: agosto 29, 2025 09:06 a. m.