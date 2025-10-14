¿Hoy darán el Desafío? Partido de Colombia VS. Canadá ajustará la programación en la noche

Todo está listo en Caracol Televisión para apoyar a la Selección Colombia este 14 de febrero en el partido amistoso en el que se enfrentará a Canadá en el Redbull Arena, Nueva Jersey. Para la transmisión del encuentro deportivo, el canal tuvo que realizar algunos ajustes en la programación, lo que incluirá cambios en el horario del 'Desafío del Siglo XXI'.

Qué pasará con el 'Desafío del Siglo XXI' este 14 de octubre

Las producciones de la mañana y de la tarde serán transmitidas con normalidad; sin embargo, el ajuste llegará después de las 7:00 p.m., cuando se emitirá la edición central de 'Noticias Caracol', pues este espacio que normalmente es de una hora, será emitido solo durante quince minutos para cederle tiempo a el partido Colombia VS Canadá que irá de 7:15 p.m. hasta las 9:30 p.m.



Esto significa que el horario habitual del 'Desafío del Siglo XXI' será reemplazado; no obstante, el reality de los colombianos sí será transmitido. En esta ocasión será pospuesto para las 9:30 p.m. hasta las 11:00 p.m.

En este sentido, no presentarán 'La Influencer', pero sí 'La Reina del Flow' de 11:00 p.m. a 11:30 p.m. Finalmente, el día terminará con la última edición de 'Noticias Caracol' de 11:30 p.m. hasta las 12:00 a.m.



En qué va el 'Desafío del Siglo XXI'

Gamma se encuentra atravesando por una compleja situación en La Ciudad de las Cajas luego del Desafío de Capitanas. Valentina habló en la casa sobre la falta de compromiso por parte de Juan en las pruebas y el complot que armó con Katiuska para avanzar en la competencia. Omega, por su parte, ganó el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, así como también el reconocimiento por ser el Mejor Equipo del Ciclo.

Leo y Valentina fueron juntos a la Suite ditu; mientras tanto, los integrantes de la escuadra naranja enfrentaron el Desafío de bolsillo en el Rincón de los castigos.

