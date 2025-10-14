Daniela Álvarez se unirá a Karol G en el Victoria's Secret Fashion Show 2025

La exreina de belleza y presentadora colombiana confirmó el 13 de octubre que, al igual que 'La Bichota', estará en el Victoria's Secret Fashion Show que se llevará a cabo este 15 de octubre en Nueva York. A pesar de que no detalló si desfilará en la pasarela o si únicamente estará entre el público, la joven se mostró emocionada de cumplir uno de sus más grandes sueños.

"Hoy estoy aquí en Nueva York invitada en representación de mi Colombia y lo más lindo es que no estoy sola. Este año dos colombianas más también harán historia en este icónico show dejando en alto el nombre de nuestro país con su luz. Hoy no llevo alas en la espalda, pero llevo una historia que me hace volar más alto de lo que imaginé", explicó junto a un video que ya recoge más de 30 mil 'me gusta' en la plataforma.

Este ha sido un año cargado de éxitos para la Señorita Colombia 2011 no solo por la gran acogida que ha tenido en redes sociales gracias a su contenido motivacional, sino porque tuvo la oportunidad de estar en el Le Défilé 2025, uno de los eventos más importantes de la Semana de la Moda de París, donde no solo dejó en alto a Colombia, sino que también pudo conocer y compartir pasarela con Kendall Jenner.



Las reacciones por parte de los usuarios de Internet ante el nuevo logro que está a punto de sumar a su trayectoria artística no se han hecho esperar: "Mi Dani🥹💫 qué hermoso verte cumpliendo tus sueños ✨✨✨", "BRAVA👏🩷 qué orgullo, Dani", "Qué bonita es mi tierra ❤️❤️", "Hija cada día más orgullosa de ti, por tu ejemplo de superación. Por tus retos y desafíos, que logras de la mano de Dios", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

Álvarez también apareció en las historias de la citada plataforma para comentar que tenía guardada esta noticia desde hace aproximadamente un mes y añadió que estará registrando en sus cuentas todos los detalles del evento, empezando por una comida que tiene programada con algunas influenciadoras latinoamericanas y de otras partes del mundo en donde podrán conocerse más y disfrutar de las actividades previas al desfile.

