Daniela Álvarez compartió pasarela con Kendall Jenner: contuvo las lágrimas en pleno desfile

La presentadora colombiana dejó huella en Le Défilé 2025, uno de los eventos más importantes de la Semana de la Moda de París, el pasado 29 de septiembre en el Hôtel de Ville al aparecer junto a figuras de la talla de Kendall Jenner, Helen Mirren, Andie MacDowell, Eva Longoria, Luma Grothe, Cindy Bruna, entre otras, quienes son embajadoras de la marca L'Oreál París.

Álvarez lució un elegante vestido de la marca Balykina; sin embargo, fue carisma el que se robó los aplausos de millones de personas que estaban presentes en el evento y que vieron su paso por la tarima a través de las plataformas digitales.

"Cuando una mujer latina y más cuando es colombiana se enfoca, sabe lo que quiere, trabaja por ello y no se rinde, puede llegar donde jamás ha imaginado. Un día me levanté sin una parte de mí y hoy estoy con las mujeres más grandes del mundo❤️", escribió en una publicación que realizó en su cuenta oficial de Instagram donde se le ve caminando por el escenario al borde del llanto por la emoción que sentía.

Asimismo, mostró la imagen que se tomó junto a la integrante del clan de las Kardashian, instantánea que no pasó desapercibida por sus admiradores: "Esto fue más que un sueño cumplido.😍 Estar en Le Défilé de @lorealparis es un recordatorio de que la verdadera belleza parte del interior, del amor propio, la autoconfianza y las ganas de vivir", señaló poco después de haber hecho su aparición.

Diferentes personalidades del entretenimiento nacional como Elianis Garrido, Valerie Domínguez y Paula Andrea Betacur se tomaron la plataforma no solo para felicitarla por este nuevo logro en su carrera, sino también para expresarle toda su admiración por ser una mujer resiliente.

Le Défilé es uno de los desfiles más importantes en la industria de la moda a nivel internacional, pues más allá de transmitir una nueva propuesta estética busca darle fuerza a valores de la marca, como lo es la belleza sin etiquetas. Luego de conquistar al público con siete exitosas ediciones, la marca lanzó la colección correspondiente a la temporada Primavera/ Verano.