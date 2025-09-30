En vivo
Caracol TV  / Actualidad  / Daniela Álvarez compartió pasarela con Kendall Jenner: contuvo las lágrimas en pleno desfile

Daniela Álvarez compartió pasarela con Kendall Jenner: contuvo las lágrimas en pleno desfile

La exreina del belleza fue una de las figuras invitadas por L'Oreál París para ser parte del destile. Con un vestido negro, la modelo dejó en alto el nombre de Colombia en el exterior.

