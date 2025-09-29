Juan Pablo Ángel y Tomás reaccionaron al concierto de Gero, del Desafío, en Medellín

Este 29 de septiembre, el Súper Humano se tomó su cuenta oficial de Instagram para agradecerles a las personas que asistieron al concierto de Camila en Medellín y disfrutaron su espectáculo inaugural. Junto a una galería de fotos, el artista se mostró muy emocionado de haber cumplido uno de sus sueños y prometió seguir luchando para sacar adelante su carrera artística.

"Aún no supero esta noche. 🥹💫 Gracias a @camilamx, mi equipo, mi familia y a cada uno de ustedes por regalarme una de las noches más mágicas de mi vida. Esto apenas comienza🪽", escribió junto a la publicación que ya recoge casi cinco mil me gusta.

Las reacciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperar; sin embargo, aquellas que llamaron particularmente la atención fueron las de Abrahan, su compañero en Beta, así como también la de Juan Pablo Ángel y Tomás Ángel.

Inicialmente, el exlíder de los azules escribió: "Super Humano más humano, artista, bailarín, cantante, Gero multi usos toca decirte jaja, me alegro que siempre la rompas y te vaya genial en todo lo que haces 🔥🔥".

El padre el competidor, destacado futbolista, apareció en las historias de su propia red social para repostear el carrete y señalar: "Game on", demostrando de esta forma lo orgulloso que se siente de su hijo debido a todo lo que ha logrado a sus 24 años. Su hermano no se quedó atrás, pues también escribió: "🔥🔥🔥🔥🔥🔥".

Reacción de Juan Pablo Ángel al nuevo logro de Gero, exparticipante del Desafío. Foto: Instagram @juanpabloangel9

Gero destacó desde el inicio de la producción de Caracol Televisión gracias a su empatía y la buena relación que sostenía con sus compañeros. A medida que avanzaban los capítulos se posicionó como uno de los participantes más completos de esta edición, pues no solo destacaba por su rapidez, sino también por su precisión, puntería y definición.

Esto lo llevó a ser el representante de Beta en el Desafío de Capitanes, donde infortunadamente bajó bandera y después fue seleccionado para integrar la casa Alpha.

