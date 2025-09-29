Gero, del 'Desafío', conoció a su parodia del 'Desatino' y no pudo contener la risa

Una verdadera sorpresa se llevó el hijo de Juan Pablo Ángel al asistir al programa matutino y encontrarse con su imitador en 'Sábados Felices'. Inicialmente, el Súper Humano contó cómo fue su experiencia conociendo a los integrante de la icónica agrupación mexicana Camila en 'La ciudad de la eterna primavera'; sin embargo, lo que en realidad generó risas en Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez, Iván Lalinde y Carlos Calero fue el cómico encuentro entre los famosos.

Carlos Andrés Mejía, más conocido como Obvidio en el programa humorístico, ha sido el encargado de dar vida a este personaje en el 'Desatino', formato que cuenta con la participación de otros personajes de la talla de Aldea, Río, Tina, Pierneda, Llorisa, Sátira, Rata, Kechuska, Merice, Gris, Sisas, Chencho, Chambrano y Leo.

"Morí, no en serio qué bueno, qué chévere estar acá. Parce, te lo juro, qué honor para mí haberte imitado", dijo el comediante, mientras el exparticipante del reality de los colombianos le pidió permiso para tocarle las cejas y detallar de esta forma el trabajo que realizó el equipo de maquillaje.

Las reacciones ante el cómico momento no se hicieron esperar en redes sociales: "Él es un chico muy respetuoso y se le ve lo educado", "Se pasaron y lo saben, me hicieron el día 😂😂😂👏👏👏", "Si cierras los ojos no sabes quién esta hablando", "Amo a Gero", son algunos de los mensajes que dejaron los usuarios de Internet.

Luego de la transmisión en vivo, ambos tuvieron la oportunidad de conversar detrás de cámaras, hecho que quedó registrado en la cuenta de Instagram del matutino: "Acaba de llegar alguien acá al estudio y está como muy parecido a mí. ¿Qué es esto? No me lo creo", dijo mientras enfocaba al humorista que no paraba de hacer bromas respecto al encuentro.

Finalmente, se dieron un espacio para hacer su propia versión de 'Tiempo para amarme', canción que Gero convirtió en todo un éxito mientras estuvo en Tobia, Cundinamarca.

